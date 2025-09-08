Небезпечну знахідку робітники на майбутньому будівельному майданчику в місті Гаосюн виявили близько 11:30 за місцевим часом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Focus Taiwan.

Вони одразу викликали саперів. Військові фахівці, вивчивши боєприпас, дійшли висновку, що він не становить загрози для оточення. Вже до 12:30 бомбу витягли із землі та вивезли.

Що відомо про будівництво нового заводу TSMC?

На цьому майданчику компанія TSMC планує збудувати комплекс із п'яти підприємств, які спеціалізуватимуться на випуску чипів за технологією 2 нм та тоншими.

Запуск першого заводу в цьому кластері заплановано вже на кінець поточного року. TSMC будує свої найпередовіші заводи саме на Тайвані, тоді як закордонні підприємства отримують технології з кількарічною затримкою. При цьому країна стикається з дефіцитом землі, енергетичних та водних ресурсів, а часті урагани та землетруси створюють додаткові ризики для виробників.

Варто зазначити, що це не перший подібний випадок на цьому місці. Раніше тут розташовувався нафтопереробний завод, а під час розчищення території під будівництво у серпні та листопаді 2024 року тут вже знаходили аналогічні боєприпаси.

Чому на місці передового заводу знаходять старі бомби?

Під час Другої світової війни Тайвань, тоді відомий як Формоза, був колонією Японської імперії. Завдяки своєму стратегічному розташуванню, острів слугував для Японії важливою військовою базою та промисловим центром. Це зробило його однією з головних цілей для авіації союзників, переважно американських Повітряних сил армії.

Починаючи з 1943 року і до кінця війни у 1945 році, союзники регулярно завдавали авіаударів по острову. Основними цілями були військові об'єкти, порти, заводи та транспортна інфраструктура. Метою цих бомбардувань було порушити японські ланцюги постачання та послабити військову потужність імперії в регіоні.

Багато авіабомб, скинутих у той час, не здетонували й залишилися лежати в землі. Тому їх досі знаходять під час будівельних робіт, особливо на територіях колишніх промислових зон, якою і є місце будівництва нового заводу TSMC.