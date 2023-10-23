Весь процес друку зайняв усього 26 годин, але разом із установкою різноманітних додаткових елементів – вікон, даху, внутрішнього оздоблення та інтер'єру – на повне завершення житла пішов тиждень, що все одно досить мало.

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Що відомо

Будівлю площею 49 квадратних метрів побудували з використанням принтера COBOD BOD2, який також раніше застосовували під час створення першого в Європі двоповерхового надрукованого будинку. Як і минулого разу, 3D-принтер накладав шар за шаром цементоподібну суміш, поки не звів високі стіни – каркас будинку.



Будинок, надрукований на 3D-принтері / Фото COBOD

Будинок, надрукований на 3D-принтері / Фото COBOD

Щойно бетонну основу було завершено, будівельники додали вікна, двері, проводку й сантехніку. Вони встановили дах із пальмової соломи, яка є традиційним матеріалом у цьому регіоні. Спеціальні дерев'яні рейки сприяють природній вентиляції.

Основну увагу при розробці конструкції приділили тому, щоб вона витримувала навіть сильний землетрус, які тут не є рідкістю. Проєкт був створений як дослідницький, і найближчим часом немає планів щодо його масштабування.

Завдяки використанню 3D-друку будинок має стіни дуже органічної форми, які в іншому випадку було б надзвичайно дорого, навіть неможливо звести з бетонних блоків, що є основним будівельним матеріалом у регіоні. Бетонні стіни, надруковані на 3D-принтері, доповнені дахом з пальмового листя типу "ранчо". Цей тип даху використовується поколіннями в Латинській Америці, оскільки він недорогий, забезпечує тепловий комфорт і добре підходить для сейсмічних регіонів завдяки гнучкості та легкості матеріалу,

– коментують представники компанії.

Будинок, надрукований на 3D-принтері / Фото COBOD

Усередині є вітальня, невелика кухня та спальня, яка може бути й кабінетом. Ще одне приміщення — ванна кімната з санвузлом. Внутрішнє планування досить просте – надруковані з бетону стіни залишаються відкритими, без додаткового оздоблення.



Так виглядає принтер, який друкував будинок / Фото COBOD