Ця заява з'явилася в той час, коли уряди всього світу наполягають на скороченні викидів вуглецю в усіх галузях промисловості, в тому числі в авіації. Саме проблема батарей у цій галузі є однією із ключових перешкод для повного переходу на електрику.

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Особливість батарей представлених батарей CATL

Нова батарея – це продукт з конденсованим електролітом у "напівтвердому" стані. Ця нова технологія батареї використовує нові матеріали анода і сепаратора, що дозволяє досягти щільності енергії 500 Вт-год/кг. Це значне покращення порівняно з літій-іонними акумуляторами поточного покоління, які мають щільність енергії не більше 300 Вт-год/кг.

Зараз CATL працює з неназваними партнерами над тим, щоб нові батареї відповідали вимогам якості та безпеки для використання в авіації. У разі успіху компанія може почати виробництво батарей аналогічного типу для електромобілів пізніше цього року.

Великий прорив для галузі

Розробка акумуляторів на основі конденсованої речовини – це великий крок вперед у розвитку акумуляторних технологій. Виробники акумуляторів використовують цю технологію для розробки батарей з більш високою щільністю зберігання енергії. Китайський виробник NIO планує оснастити електромобілі ET7 "напівтвердими" батареями ємністю 360 Вт-год/кг, розробленими Beijing Welion New Energy Technology.

Акумуляторна промисловість відповідає за близько 40 відсотків усіх викидів вуглецю протягом життєвого циклу електромобілів. Саме тому CATL прагне досягти вуглецевої нейтральності на всіх своїх акумуляторних заводах до 2025 року і в усьому ланцюжку виробництва акумуляторів до 2035 року. Цей крок є важливим через прийняття все більш жорстких стандартів екологічної безпеки в таких регіонах, як Європейський Союз і США.

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Останній прорив CATL в області акумуляторних технологій є значним досягненням. Розробка акумуляторів на основі конденсованої речовини з високою щільністю зберігання енергії має важливе значення для майбутнього електромобілів та літаків. Це особливо важливо, оскільки уряди всього світу наполягають на скороченні викидів вуглецю в усіх галузях промисловості. Зобов'язання CATL досягти вуглецевої нейтральності в ланцюжку виробництва акумуляторів – це крок у правильному напрямку до більш чистого та сталого майбутнього.