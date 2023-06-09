Замість формулювання "штучний інтелект" усі, хто виступав на сцені, використовували більш нейтральну фразу "машинне навчання". Для порівняння, коли Google проводила свою I/O, вже з перших її хвилин журналісти робили ставки, скільки разів на сцені буде згадано "штучний інтелект". Вони дуже швидко збилися з рахунку, бо кількість випадків перевалила за кілька десятків.

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Чому Apple обережна зі штучним інтелектом

Перш за все, варто зазначити, що справа не в тому, що компанія не згадала про ШІ як про технологію. Мова про саме формулювання. Безумовно, "машинне навчання" – це і є штучний інтелект, однак таке формулювання несе в собі дещо інше емоційне забарвлення, яким компанія ніби відмежовується й знімає з себе частину очікувань і відповідальності перед аудиторією.

Як скажуть вам багато хто з тих, хто працює в цій галузі, "штучний інтелект" – термін, який ненавидять: він і неточний, і надто визначений, більше нагадує науково-фантастичні міфології, ніж реальну, відчутну технологію. Письменник Тед Чанг добре сформулював це в нещодавньому інтерв'ю: що таке штучний інтелект? "Поганий вибір слів у 1954 році",

– пише Джеймс Вінсент з The Verge.

Обережність Apple не нова. Компанія давно насторожено ставиться до "штучного інтелекту" як до певної сили, що має технологічний вплив. Вона вважає за краще підкреслювати функціональність машинного навчання, наголошуючи на перевагах, які воно пропонує користувачам. В одному зі своїх інтерв'ю Тім Кук сказав: "Ми інтегруємо його в наші продукти, [але] люди не обов'язково думають про нього як про штучний інтелект".

Буквально всі функції на основі машинного навчання, згадані на цьогорічній WWDC, виглядають досить банально – покращена автокорекція, функція персоналізованої гучності для AirPods, новий екран блокування iPad, підказки для записів у новому додатку Journal тощо. Функції бажані, але далекі від того, щоб змінити світ. Ця обережна стратегія може здатися дивною на тлі всіх заяв компаній-конкурентів – Google, Microsoft та Meta. Тож постає питання: чи не упускає Apple можливості?

З усієї згаданої трійці Meta поки що є найбільш стриманою. Вона, безумовно, працює над інструментами ШІ, але не поспішає робити гучних заяв. Google і Microsoft своєю чергою кинулися одна з перед другої впроваджувати ШІ в кожен свій продукт, функцію та пристрій – пошукові системи, офісні програми, голосові помічники та інше. Ці компанії вхопилися за момент, коли ШІ з'являється на ринку, і сподіваються, що їм випаде багато грошей.

Чи варто Apple робити те ж саме? Чи може вона? Apple – це компанія, побудована більшою мірою на апаратному забезпеченні, зокрема на iPhone та його екосистемі. На неї ніхто не тисне, щоб вона винаходила пошук, як Google, або покращувала своє програмне забезпечення для підвищення продуктивності, як Microsoft. Все, що їй потрібно, — це продовжувати продавати телефони, і вона справляється з цим, роблячи iOS максимально інтуїтивно зрозумілою та доброзичливою.

Одна з нечисленних сфер, де Apple втрачає без використання ШІ, – голосовий асистент Siri. Він роками був предметом численних жартів через свою недолугість, порівняно з конкурентами. Навіть сама компанія визнавала, що створила Siri дуже важким і непродуманим в плані управління. В програму складно вносити зміни, тому з часом вона перестала бути пріоритетом і занепала. Найважливішою новиною про Siri на цьогорічному WWDC стало те, що її фразу виклику було скорочено з "Hey Siri" до просто "Siri". І це все. У світі, де мовні моделі штучного інтелекту значно покращують здатність комп'ютерів розбирати мову і відкривають нові можливості в таких галузях, як освіта та охорона здоров'я, найбільшим оголошенням Apple стало скорочення на три літери тригерного слова для продукту, який більшість з нас ігнорує.

Найголовніше

Однак, крім того, що компанія просто не має такої кількості програмних продуктів рівня Microsoft чи Google, є й інша причина обережності. Apple, як компанія, здебільшого не є великим інноватором на ринку. Якщо ви спостерігаєте за її діяльністю, то знаєте, що кожна презентація iPhone породжує жарти про так звані інновації, про які компанія заявляє щоразу, але насправді подібні технології існують вже років п'ять в Android-смартфонах. Причина в тому, що Apple не спішить бути першою. Вона віддає перевагу спочатку спостерігати за розвитком тієї чи іншої технології, побачити помилки конкурентів, запити користувачів щодо конкретної розробки, а потім узяти її, упакувати в гарний інтерфейс чи дизайн і випустити відточеною до максимуму.

На цьому фоні штучний інтелект нічим не відрізняється. Технологія ШІ, як можна було бачити з моменту виходу ChatGPT, породила масу проблем і суперечок: упередженість, систематична дезінформація, постійні скандали… Така одержима іміджем корпорація, як Apple, просто не може собі дозволити випустити сирий ШІ, як зробила Google, поспішаючи застрибнути на цей швидкісний потяг, і провалитися прямо на презентації, обваливши ціну власних акцій. Вона не може допустити, щоб клієнти дорікнули їй за расизм чи іншу дискримінацію в нейромережі, яка не розуміє, що говорить. Тож їй залишається вводити дрібні функції на основі "машинного навчання", як-от анімування шпалер робочого столу, і не давати користувачам марних надій, адже вони сприймають ШІ як якусь панацею, всесильну й всезнаючу машину.

Але безумовно, компанія працює над цією технологією і рано чи пізно ми почуємо традиційну фразу, що "Apple перевинайшла" штучний інтелект.