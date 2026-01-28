Meta опинилася під тиском через те, як її AI-чатботи взаємодіють з неповнолітніми користувачами. Внутрішні документи, отримані офісом генерального прокурора Нью-Мексико, вказують, що генеральний директор компанії Марк Цукерберг не хотів, аби чатботи вели з дітьми "відверті" розмови, але водночас відхилив пропозицію впровадити батьківський контроль. Про це пише Reuters.

Дивіться також Мертвий інтернет: чи зникнуть соцмережі через штучний інтелект і що їх може замінити

Чому Meta відкладала батьківський контроль для AI-чатботів?

За даними Reuters, в одному з внутрішніх листувань співробітник Meta написав, що команда наполегливо просувала можливість повного вимкнення генеративного AI через батьківський контроль, однак керівництво напряму послалося на рішення Марка. У відповідь Meta заявила, що прокуратура Нью-Мексико вибірково використовує документи, створюючи викривлену картину.

Штат Нью-Мексико подав позов проти Meta у грудні 2023 року. Компанію звинувачують у тому, що вона не змогла зупинити поширення сексуального контенту та небажаних сексуальних контактів з дітьми. Судовий розгляд у цій справі запланований на лютий.

Попри відносно короткий період існування, AI-чатботи Meta вже неодноразово опинялися в центрі скандалів. У квітні 2025 року розслідування The Wall Street Journal показало, що чатботи могли вступати у фантазійні сексуальні розмови з неповнолітніми або імітувати образ дитини для таких діалогів. Тоді в матеріалі стверджувалося, що Цукерберг підтримував м’якші обмеження, однак компанія це заперечила.

У серпні 2025 року стали відомі результати внутрішнього аудиту Meta, де описувалися гіпотетичні сценарії допустимої поведінки чатботів. Межа між чуттєвим і сексуальним контентом у документах була нечіткою, а також допускалися дискусії з расистськими тезами. Представники Meta заявили, що ці фрагменти були лише прикладами, а згодом їх прибрали.

Як пише Engadget, лише минулого тижня Meta вирішила тимчасово заблокувати доступ підлітків до AI-чатботів. Компанія пояснила це розробкою оновлених інструментів батьківського контролю – саме тих, які раніше нібито не підтримав Цукерберг.

У заяві Meta зазначила, що батьки вже давно можуть бачити, чи спілкуються їхні діти з AI в Instagram, а з жовтня компанія працює над розширенням контролю. Доступ підлітків до AI-персонажів призупинено до запуску нової версії інструментів безпеки.