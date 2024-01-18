Хоча сучасні смартфони можуть похизуватися стійкими до пошкодження екранами, здатними витримувати падіння, втім подряпини залишаються поширеною проблемою. Популярність захисних плівок свідчить про те, що проблема більш ніж актуальна.

А тим часом Samsung представила смартфони Galaxy S24 та S24+

Corning вирішив остаточно подолати сей недолік та представила Gorilla Armor, позиціонуючи його як найміцніше та найстійкіше до подряпин скло для дисплеїв.

Наскільки міцне нове скло

Твердження Corning про те, що Gorilla Armor є найбільш стійким до подряпин склом Gorilla Glass, підтверджується нещодавно розробленим лабораторним тестом під назвою "Scratch Bot". Цей тест імітує мікроподряпини, які виникають під час повсякденного використання, і показав, що Gorilla Armor не має видимих подряпин і демонструє більш ніж в чотири рази більшу стійкість до подряпин порівняно з конкуруючими алюмосилікатними захисними стеклами.

Окрім стійкості до подряпин, Corning наголошує, що Gorilla Armor покращує чіткість зображення. Як повідомляється, скло зменшує відбивну здатність до 75%, покращуючи читабельність дисплея і мінімізуючи відбиття екрана в різних умовах.

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Найближчими днями ефективність Gorilla Armor буде перевірена вживу від блогерів на YouTube. Поки користувачі очікують на реальні відгуки. Якщо все саме так, як заявляє виробник – новітнє захисне скло Corning стане новим стандартом захисту і ми побачимо його на більшості сучасних смартфонів..