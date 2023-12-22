Коли?

Згідно з новими даними, Galaxy Unpacked 2024 відбудеться 18 січня. Цього року презентація дещо відрізнятиметься, адже крім смартфонів великою мірою концентруватиметься на штучному інтелекті, про який так багато говорили останнім часом у контексті майбутньої лінійки Galaxy S24.

Дивіться також Samsung представила власну модель генеративного ШІ, яку інтегрує в Galaxy S24

У тизері зворотного відліку, що просочився в мережу, чітко показано, що подія "Galaxy Unpacked 2024" розпочнеться 18 січня, коли в Кореї буде третя ночі. Це 20:00 за київським часом.

Цікаво, що інсайдер Еван Бласс спочатку опублікував маркетингове відео, в якому можна було побачити стилізовану коробку (Unpacked означає "розпакований"), стінки якої виконані у формі дуже знайомих нам зірочок – тих самих, які використовуються в інтерфейсі штучного інтелекту Bard від Google. Зараз короткий ролик уже видалений, причому коментар на X/Twitter стверджує, що це було зроблено на прохання правовласника. Однак у мережі можна знайти скриншоти та gif-анімацію.



Анонс презентації / Скриншот 24 Каналу



Анонс презентації / Скриншот 24 Каналу



Анонс презентації / Скриншот 24 Каналу

Інше зображення показує схожість зірок Samsung і Google:



Зірки, які ми, ймовірно, побачимо в інтерфейсі ШІ в складі смартфонів Samsung / Колаж 9to5google

Що це може означати? Ще навесні ми дізналися, що Samsung розробляє власний генеративний штучний інтелект, а пізніше – що він буде глибоко інтегрований у нові смартфони компанії, що зробить їх найрозумнішими на ринку. Але тепер можна зробити припущення, що насправді компанія скористається розробками Google – її чат-ботом, мовною моделлю Gemini та іншими. Можливо, тому що не встигала завершити власний алгоритм, а можливо, таким план був із самого початку. Також не виключено, що компанія взяла мовну модель американського пошукового гіганта й навчила на власних даних, створивши фактично окремий чат-бот на базі Bard.

В цьому не буде нічого дивного, адже обидві компанії вже багато років тісно співпрацюють. Наприклад, багато фішок, які Samsung додає в свою оболонку One UI, потім з'являються як функції за замовчуванням в Android від Google. Крім того, на базі власних чипів Exinos Samsung виробляє для Google процесори Tensor, які потім встановлюються в смартфонах Pixel.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Samsung планує впровадили ШІ в сам смартфон, а не у вигляді окремої програми, яка потребуватиме постійного підключення до серверів. Функції включатимуть не лише персоналізацію інтерфейсу, а й покращення камери та інших програм.

Galaxy S24

Ми вже бачили витоки характеристик усіх трьох моделей та їхні фотографії. Новий витік практично повністю повторює ці дані, хоча є деякі відмінності.

До теми Характеристики всієї лінійки Samsung Galaxy S24 злили в мережу за місяць до анонсу



Характеристики смартфонів Galaxy S24. Судячи з дизайну цієї таблиці, це частина сторінки на сайті Samsung, де будуть представлені всі характеристики нових смартфонів / Фото злите Еваном Бластом

З цікавого, що можна зауважити, на цьому зображенні не вказано, що Galaxy S24 Ultra отримає варіацію з 1 терабайтом пам'яті. В усьому іншому характеристики збігаються.

Яскравість дисплеїв усіх трьох моделей сягатиме 2600 ніт, тож вам не доведеться напружуватися, щоб розгледіти зображення на екрані, коли світитиме сонце.

Samsung зберігає ту саму колірну гаму для серії Galaxy S24. Варіант Ultra, звичайно, отримає найкраще обладнання з точки зору камери та екрана.

Останній витік також підтверджує, що компанія дійсно збирається зробити плаский дисплей для версії Ultra замість вигнутого , який ми бачили протягом тривалого часу.

, який ми бачили протягом тривалого часу. З цього витоку також можна зробити два великих висновки. По-перше, він підтверджує, що кожен телефон буде використовувати чип Snapdragon 8 Gen 3, принаймні в одному регіоні. Спочатку вважалося, що Samsung може заощадити на базовому S24 і замість нього встановити Exynos 2400.

Іншим великим відкриттям у специфікації Galaxy S24 є те, що Samsung все ще рекламує, що Galaxy S24 Ultra має 10-кратний телеоб'єктив, хоча насправді найбільший фактичний кластер скляних елементів на телефоні здатний на 5-кратний оптичний зум. Крім того, 10-кратне збільшення досягається за допомогою обрізки сенсора і цифрового масштабування.

І, звісно ж, титанова рамка, яка дебютувала в iPhone цього року й тепер пошириться на всіх виробників, щоб не відставати від моди.

Можна сказати, що з торішніми Galaxy різниці небагато. Компанія зробить основну ставку саме на інтеграцію з ШІ.