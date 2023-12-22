Коли?
Згідно з новими даними, Galaxy Unpacked 2024 відбудеться 18 січня. Цього року презентація дещо відрізнятиметься, адже крім смартфонів великою мірою концентруватиметься на штучному інтелекті, про який так багато говорили останнім часом у контексті майбутньої лінійки Galaxy S24.
Дивіться також Samsung представила власну модель генеративного ШІ, яку інтегрує в Galaxy S24
У тизері зворотного відліку, що просочився в мережу, чітко показано, що подія "Galaxy Unpacked 2024" розпочнеться 18 січня, коли в Кореї буде третя ночі. Це 20:00 за київським часом.
Цікаво, що інсайдер Еван Бласс спочатку опублікував маркетингове відео, в якому можна було побачити стилізовану коробку (Unpacked означає "розпакований"), стінки якої виконані у формі дуже знайомих нам зірочок – тих самих, які використовуються в інтерфейсі штучного інтелекту Bard від Google. Зараз короткий ролик уже видалений, причому коментар на X/Twitter стверджує, що це було зроблено на прохання правовласника. Однак у мережі можна знайти скриншоти та gif-анімацію.
Анонс презентації / Скриншот 24 Каналу
Анонс презентації / Скриншот 24 Каналу
Анонс презентації / Скриншот 24 Каналу
Інше зображення показує схожість зірок Samsung і Google:
Зірки, які ми, ймовірно, побачимо в інтерфейсі ШІ в складі смартфонів Samsung / Колаж 9to5google
Що це може означати? Ще навесні ми дізналися, що Samsung розробляє власний генеративний штучний інтелект, а пізніше – що він буде глибоко інтегрований у нові смартфони компанії, що зробить їх найрозумнішими на ринку. Але тепер можна зробити припущення, що насправді компанія скористається розробками Google – її чат-ботом, мовною моделлю Gemini та іншими. Можливо, тому що не встигала завершити власний алгоритм, а можливо, таким план був із самого початку. Також не виключено, що компанія взяла мовну модель американського пошукового гіганта й навчила на власних даних, створивши фактично окремий чат-бот на базі Bard.
В цьому не буде нічого дивного, адже обидві компанії вже багато років тісно співпрацюють. Наприклад, багато фішок, які Samsung додає в свою оболонку One UI, потім з'являються як функції за замовчуванням в Android від Google. Крім того, на базі власних чипів Exinos Samsung виробляє для Google процесори Tensor, які потім встановлюються в смартфонах Pixel.
Galaxy S24
Ми вже бачили витоки характеристик усіх трьох моделей та їхні фотографії. Новий витік практично повністю повторює ці дані, хоча є деякі відмінності.
До теми Характеристики всієї лінійки Samsung Galaxy S24 злили в мережу за місяць до анонсу
Характеристики смартфонів Galaxy S24. Судячи з дизайну цієї таблиці, це частина сторінки на сайті Samsung, де будуть представлені всі характеристики нових смартфонів / Фото злите Еваном Бластом
- З цікавого, що можна зауважити, на цьому зображенні не вказано, що Galaxy S24 Ultra отримає варіацію з 1 терабайтом пам'яті. В усьому іншому характеристики збігаються.
- Яскравість дисплеїв усіх трьох моделей сягатиме 2600 ніт, тож вам не доведеться напружуватися, щоб розгледіти зображення на екрані, коли світитиме сонце.
- Samsung зберігає ту саму колірну гаму для серії Galaxy S24. Варіант Ultra, звичайно, отримає найкраще обладнання з точки зору камери та екрана.
- Останній витік також підтверджує, що компанія дійсно збирається зробити плаский дисплей для версії Ultra замість вигнутого, який ми бачили протягом тривалого часу.
- З цього витоку також можна зробити два великих висновки. По-перше, він підтверджує, що кожен телефон буде використовувати чип Snapdragon 8 Gen 3, принаймні в одному регіоні. Спочатку вважалося, що Samsung може заощадити на базовому S24 і замість нього встановити Exynos 2400.
- Іншим великим відкриттям у специфікації Galaxy S24 є те, що Samsung все ще рекламує, що Galaxy S24 Ultra має 10-кратний телеоб'єктив, хоча насправді найбільший фактичний кластер скляних елементів на телефоні здатний на 5-кратний оптичний зум. Крім того, 10-кратне збільшення досягається за допомогою обрізки сенсора і цифрового масштабування.
- І, звісно ж, титанова рамка, яка дебютувала в iPhone цього року й тепер пошириться на всіх виробників, щоб не відставати від моди.
Можна сказати, що з торішніми Galaxy різниці небагато. Компанія зробить основну ставку саме на інтеграцію з ШІ.