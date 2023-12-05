Інсайдери посилаються на заяви представників індустрії Баррі Лама, засновника Quanta, та Джейсона Чена, генерального директора Acer. Обговорення майбутнього випуску Windows відбулося під час нещодавньої медичної конференції, де обидва лідери заглибилися в еволюцію ландшафту ПК з можливостями штучного інтелекту.

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Попри розмову, жодної конкретної дати запуску не було підтверджено, а китайські ЗМІ лише натякають на реліз у 2024 році, не вказуючи місяць.

Баррі Лам розповів, що Quanta має намір бути в авангарді інвестицій в комп'ютери, оснащені штучним інтелектом. Визначення можливостей штучного інтелекту варіюється між компаніями, але зазвичай воно включає такі процесори, як Meteor Lake від Intel, Ryzen AI від AMD і Snapdragon X Elite від Qualcomm, які можуть похвалитися вбудованими можливостями штучного інтелекту.

Intel збирає виробників ПК у Нью-Йорку 14 грудня для запуску комп'ютерів зі штучним інтелектом, а в січні ці інновації будуть представлені на виставці CES у Лас-Вегасі.

Microsoft давно зрозуміла цінність ШІ

Примітно, що Microsoft вже почала інтегрувати ШІ в свою екосистему за допомогою функції Copilot, представленої в оновленні Windows 11 2023 року. Copilot, велика мовна модель, наразі підключається до хмари, а не покладається на локальну обробку.

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Траєкторія розвитку Windows 12 залишається невизначеною, оскільки ще невідомо, чи продовжить операційна система цей хмаро орієнтований підхід, чи перейде до використання можливостей штучного інтелекту на окремих комп'ютерах. Користувачі та оглядачі галузі з нетерпінням чекають на появу нової ітерації Windows, щоб дізнатися, як вона вплине на майбутнє обчислень.