Під дописом компанії щодо відновлення зв'язку користувачі повідомляють про новий збій. Проблеми помітили з раннього ранку 20 грудня.

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У Київстарі новий збій: які проблеми в користувачів

Зокрема мобільний застосунок працює із перебоями, у декого не працює мобільний інтернет.



Мобільний застосунок Київстару працює із перебоями – мовиться про технічні роботи / Скриншот 24 Каналу

Також не всі можуть скористатися мобільним інтернетом від Київстару.



Мобільний інтернет показує, що працює, але нічого не вантажить / Скриншот 24 Каналу

Як коментують збій у компанії

Люди пишуть гнівні коментарі, водночас у самій компанії пояснюють: перевірка рахунку через *111#, *112# не працює – її ще не відновили.

Перевірити стан свого рахунку можна, зателефонувавши на номер 466, 477 (тільки в Україні) та в застосунку "Мій Київстар",

– пишуть у Київстарі.

Та журналістам 24 Каналу не вдалося додзвонитися за цими номерами – зайнято.

Київстар повідомив про збій на Заході та Півдні

Люди просять компанію прокомунікувати, виклавши офіційний пост із поясненням ситуації.

Шановні абоненти, ми знаємо, що зараз виникають складнощі зі зв'язком у ряді міст на Заході і Півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності,

– зазначили у Київстарі у відповідь на коментарі.

