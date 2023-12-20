Під дописом компанії щодо відновлення зв'язку користувачі повідомляють про новий збій. Проблеми помітили з раннього ранку 20 грудня.
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У Київстарі новий збій: які проблеми в користувачів
Зокрема мобільний застосунок працює із перебоями, у декого не працює мобільний інтернет.
Мобільний застосунок Київстару працює із перебоями – мовиться про технічні роботи / Скриншот 24 Каналу
Також не всі можуть скористатися мобільним інтернетом від Київстару.
Мобільний інтернет показує, що працює, але нічого не вантажить / Скриншот 24 Каналу
Як коментують збій у компанії
Люди пишуть гнівні коментарі, водночас у самій компанії пояснюють: перевірка рахунку через *111#, *112# не працює – її ще не відновили.
Перевірити стан свого рахунку можна, зателефонувавши на номер 466, 477 (тільки в Україні) та в застосунку "Мій Київстар",
– пишуть у Київстарі.
Та журналістам 24 Каналу не вдалося додзвонитися за цими номерами – зайнято.
Київстар повідомив про збій на Заході та Півдні
Люди просять компанію прокомунікувати, виклавши офіційний пост із поясненням ситуації.
Шановні абоненти, ми знаємо, що зараз виникають складнощі зі зв'язком у ряді міст на Заході і Півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності,
– зазначили у Київстарі у відповідь на коментарі.