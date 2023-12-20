У роботі Київстар 20 грудня знову сталися перебої. Деякі функції не працюють, передає 24 Канал.

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У Київстару знову несправності

На офіційній сторінці Київстару опублікували пост, де мовиться, що компанія відновила роботу додатка "Мій Київстар", тож всі послуги мають бути доступними. Проте у коментарях почали писати, що працює зовсім не все.

Частина користувачів скаржиться на те, що деякими функціями досі не можна скористатися. Зокрема, мобільний інтернет є, проте мережа для здійснення дзвінків із мобільного недоступна.

Крім цього, не доступні також деякі інші послуги.



У Київстар знову проблеми / Скриншот 24 Каналу

у коментарях під відповідним постом ще значна частина користувачів незадоволена тим, що мобільний оператор знову не працює повноцінно, хоча заявив протилежне.

Масштабний збій у роботі Київстар