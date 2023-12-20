У роботі Київстар 20 грудня знову сталися перебої. Деякі функції не працюють, передає 24 Канал.
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У Київстару знову несправності
На офіційній сторінці Київстару опублікували пост, де мовиться, що компанія відновила роботу додатка "Мій Київстар", тож всі послуги мають бути доступними. Проте у коментарях почали писати, що працює зовсім не все.
Частина користувачів скаржиться на те, що деякими функціями досі не можна скористатися. Зокрема, мобільний інтернет є, проте мережа для здійснення дзвінків із мобільного недоступна.
Крім цього, не доступні також деякі інші послуги.
У Київстар знову проблеми / Скриншот 24 Каналу
у коментарях під відповідним постом ще значна частина користувачів незадоволена тим, що мобільний оператор знову не працює повноцінно, хоча заявив протилежне.
Масштабний збій у роботі Київстар
- Вранці 12 грудня абоненти мережі Київстар в різних регіонах України почали скаржитись на проблеми зі зв'язком та інтернетом. Згодом, у компанії підтвердили, що у роботі мобільного оператора стався збій. Британська розвідка оцінила наслідки кібератаки на Київстар.
- Кібератака на Київстар, ймовірно, була однією з найруйнівніших в Україні з початку лютого 2022 року. Зокрема кібератака залишила користувачів мобільного оператора сигналу й можливості користуватись інтернетом. Водночас компанія запевняє у тому, що жодних особистих даних під час атаки не було зламано.
- Також кібератака порушила роботу сирен повітряної тривоги та деяких банків, банкоматів, а також терміналів торгових точок. Тим часом Monobank зазнав DDoS-атаки, що призвела до порушення доступу до вебсайту банку.