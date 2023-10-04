На скам'янілі рештки, розміром не більше нігтя, натрапили учасники Facebook-спільноти "Марс у Кривому Розі", інформує 24 Канал. Скам'янілості були виявлені всередині каміння, що відкололося від місцевих гірських порід. Ця знахідка породила кілька теорій про те, що це може бути за істота.

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Чиї скам'янілості виявили?

Переважає гіпотеза, що це рештки трилобітів – стародавніх морських істот, які населяли Землю мільйони років тому.

Скам'янілості трилобітів є особливо цінним надбанням в археології та палеонтології через їхню давнину і внесок в екосистему своєї епохи. Ця теорія підтверджується існуючими науковими описами місцевості, що вказують на наявність скам'янілостей стародавньої флори і фауни.

Однак інша гіпотеза припускає, що ці утворення можуть бути оотеками, або затверділими яйцями, сучасних богомолів. До цієї теорії ставляться скептично, оскільки богомоли зазвичай відкладають яйця на гілках.

Читайте на сайті У древній скам'янілості трилобіта можна досі побачити його останню їжу

Для підтвердження точної природи знайдених скам'янілостей необхідні подальші дослідження та вивчення. Якщо буде доведено, що це трилобіти або інші доісторичні організми, це відкриття може значно розширити наші уявлення про історію та еволюцію регіону. До того часу таємниця цих скам'янілостей продовжує захоплювати і мотивувати наукову спільноту до дослідження минулого.