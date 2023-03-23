Можливості камери в 50-100 разів перевищують можливості звичайної камери смартфона, забезпечуючи рівень деталізації, який раніше був недосяжним.

Цікаво Ця технологія може змінити світ: створено експериментальне біорозкладне скло

Проблема високотехнологічної камери

Одним з найбільш захоплюючих аспектів камери є її здатність знімати 3D-відео на площі 135 квадратних сантиметрів зі швидкістю 230 кадрів на секунду. Однак проблемним місцем розробки є обробка даних, оскільки камера генерує потік з роздільною здатністю 5 гігапікселів на секунду, в результаті чого за лічені хвилини можна отримати терабайти даних. Щоб вирішити цю проблему, команда розробила спеціальні алгоритми машинного навчання для ефективної обробки потоку даних під час запису відео.

Вчені вже використовували камеру для спостереження за різними організмами, такими як мурахи, що вільно пересуваються, фруктові мухи та розвиток риби даніо від личинки до дорослої особини. Деталізація камери дозволила науковцям зафіксувати нові типи поведінки та зібрати інформацію, яка раніше була недосяжною.

Демонстрація роботи камери: дивіться відео

Читайте на сайті У трилобітів знайшли третє око, яке раніше не могли розпізнати в скам'янілостях

Чому це справді важлива розробка

Потенційні можливості застосування камери дуже широкі. Її можна використовувати для моніторингу великих груп об'єктів, таких як культури клітин, і виявляти зміни задовго до того, як вони будуть виявлені традиційними інструментами. З її допомогою можна також ідентифікувати відбитки пальців або відстежувати підробки серед предметів мистецтва.

Розробка MCAM є значним проривом у галузі фотографії та відеозйомки. Рівень деталізації камери та її здатність знімати 3D-зображення і відео, безсумнівно, призведе до нових відкриттів і досягнень у різних галузях.