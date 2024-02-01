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Компанія Deep Sea Vision (DSV), що базується в Південній Кароліні, повідомила, що знімок був зроблений після тривалих пошуків у районі Тихого океану на захід від запланованого місця призначення Ерхарт, віддаленого острова Хауленд.

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Ерхарт зникла безвісти під час першопрохідницького навколосвітнього перельоту зі штурманом Фредом Нунаном. Її зникнення є однією з найбільших таємниць в історії авіації, яка десятиліттями притягувала істориків і породила безліч книг, фільмів і теорій.

Переважає думка, що у 39-річної Ерхарт і 44-річного Нунана закінчилося пальне, і вони скинули свій двомоторний літак Lockheed Electra в Тихому океані поблизу острова Хауленд на одному з останніх етапів своєї епічної подорожі.

DSV заявила, що розмите зображення, отримане безпілотним підводним апаратом на глибині 5 000 метрів за допомогою гідролокатора бокового огляду, "виявляє контури, які відображають унікальні подвійні хвости і масштаби її легендарного літака".

Ми завжди вважали, що вона зробила б усе можливе, щоб м'яко посадити літак на воду, і слід літака, який ми бачимо на зображенні з гідролокатора, вказує на те, що це може бути саме так,

– сказав у своїй заяві виконавчий директор DSV Тоні Ромео.

DSV повідомила, що команда дослідників провела 90 днів, обстежуючи 13 500 квадратних кілометрів дна Тихого океану, "що більше, ніж усі попередні пошуки разом узяті". Компанія поки що тримає точне місце знахідки в таємниці і планує подальші пошукові роботи, адже поки що немає впевненості, що це саме Lockheed Electra. "Є ймовірність, що це інший літак або навіть літак часів Другої світової війни", – сказав Ромео. Проте в цьому районі немає інших відомих випадків зникнення літаків, додав він.

Але Ромео сказав, що відкриття було зроблено із застосуванням так званої "теорії лінії дати", вперше висунутої в 2010 році Ліз Сміт, колишньою співробітницею NASA. Ця теорія стверджує, що Нунан забув перевести календар на день назад, коли вони пролітали над Міжнародною лінією зміни дат, що призвело до прорахунку його навігації за небесними зірками і помилки в навігації на захід на 100 кілометрів.

Міжнародна лінія зміни дат – умовна лінія на поверхні Землі навпроти Гринвіцького меридіана, при перетині якої дата змінюється на один день вперед або назад.

Ерхарт, яка прославилась у 1932 році як перша жінка, що здійснила одиночний переліт через Атлантику, вилетіла 20 травня 1937 року з Окленда, штат Каліфорнія, сподіваючись стати першою жінкою, яка здійснила навколосвітній переліт. Вона і Нунан зникли 2 липня 1937 року після вильоту з Лае, Папуа-Нова Гвінея, під час складного перельоту довжиною 4 000 кілометрів, щоб дозаправитися на острові Хауленд, клаптику території США між Австралією і Гаваями. Вони так і не долетіли.