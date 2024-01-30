Глобальне потепління

На одній з карт можна побачити, як змінилася температура на планеті до 2022 року порівняно з 1850 роком, тобто початком індустріального періоду. Середній рівень потепління по країнах перевищив температуру планети до промислової революції на 1,81 градуса. За цей період Монголія зазнала найбільшого потепління (2,54 градуса), а Бангладеш — найменшого (1,1 градуса). Україна недалеко втекла від лідера – у нас потепліло на 2,06 градуса.

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Паризька кліматична угода встановила порогове значення в два градуси за Цельсієм для всього світу. Лише той факт, що деякі країни все ще не досягли цього значення врівноважує середній показник по планеті. Однак судячи з останніх тенденцій, це триватиме недовго.



Приріст температури по країнах у порівнянні 2022 року проти 1850 року / Фото Visual Capitalist

Швидше потепління в країнах Північної півкулі пояснюється явищем арктичного посилення, яке нагріває Арктику сильніше порівняно з іншими регіонами Землі. Це пов'язано з таненням льодовиків: вони гірше відбивають сонячне світло й акумулюють більше тепла. Особливо це явище зачепить Росію та Канаду.

Чого чекати у 2050 році

У другій і третій картах представлені прогнози потепління по країнах на 2050 і 2100 роки. Ці припущення засновані на сценарії "середнього шляху" Міжурядової комісії ООН зі зміни клімату, відомому як Shared Socioeconomic Pathway (SSP). Цей сценарій найближчий до очікуваних викидів з урахуванням нинішніх політик контролю клімату. Але варто зазначити: багато вчених кажуть, що ми перевищуємо прогнозовані показники потепління, ситуація насправді гірша.

Прогнози на 2050 рік у сценарії SSP показують, що середнє потепління в країнах сягне 2,75 градуса відносно середніх температур 1850-1900 років. Найбільше потепління очікується в Монголії (3,76 градуса), найменше — у Новій Зеландії (2,02 градуса). В Україні очікується приріст +2,93 градуса, а на Росії +3,62 градуса.



Приріст температури по країнах у порівнянні 2050 року проти 1850 року / Фото Visual Capitalist

І якщо вам здається, що це не так вже й багато, то насправді кожна сота градуса відчутно б'є по екосистемах. Навіть не досягнувши двох градусів, ми вже отримали страшні хвилі спеки, яка подекуди майже сягає 50 градусів і посилюється, численні пожежі, урагани, вимирання десятків видів тварин, зміну природних середовищ існування, проблеми з урожайністю, підвищення рівня моря та інше. Згідно з прогнозами, в деяких країнах скоро взагалі неможливо буде жити через надвисоку температуру.

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Гарячий 2100-й рік

Прогнози на 2100 рік передбачають середнє потепління на 3,80 градуса.

Понад 55 країн можуть очікувати потепління вище 4 градусів, майже 100 країн — вище 3,5 градуса.

В Україні потеплішає на 3,81 градуса , як і в США.

, як і в США. Найменший показник потепління – 2,67 градуса, які очікуються у Великій Британії.

Найгірша ситуація буде в Канаді – там середня температура додасть цілих 5,21 градуса.



Приріст температури по країнах у порівнянні 2100 року проти 1850 року / Фото Visual Capitalist

Глобально це призведе до пришвидшення вимирання видів тварин, дефіциту води, небезпеки голоду і нових загроз для здоров'я населення (епідемії та пандемії). Імовірно, до того часу мало що залишиться від наших льодовиків, тож численні житлові райони, зведені біля берегів, затопить. Вічна мерзлота випустить на волю не лише мільйони тонн метану, а й стародавні віруси й бактерії, проти яких ми не маємо імунітету.