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До кінця 1700-х років рівень вуглекислого газу в атмосфері становив близько 0,028%. Відтоді людство збільшило цей показник приблизно на половину. Зростання обсягу парникових газів призвело до підвищення температури планети на 1,2 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальним періодом. Автори кажуть, що людська діяльність дуже незвично вплинула на повітря Землі.

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Якщо викиди й надалі зростатимуть, до 2100 року їхній рівень може досягти 0,06-0,08%, що відповідає рівням епохи еоцену 30-40 мільйонів років тому, до утворення льодовиків в Антарктиці. Флора і фауна планети тоді сильно відрізнялися від сучасних – наприклад, існували величезні комахи. Крім того, рівень моря був значно вищим.

Дослідження проводили 80 учених із 16 країн протягом 7 років. Вони не збирали нові дані, а вивчали, синтезували і класифікували за достовірністю інформацію, отриману з інших робіт. Потім вони звели все воєдино в нову часову шкалу. Примітно, що вчені покладалися не на вивчення бульбашок повітря в крижаних кернах, як часто роблять для розуміння складу атмосфери 100 тисяч років тому. Палеонтологи розглядали хімічний склад стародавнього листя, мінералів і планктону, щоб побічно дізнатися про склад атмосфери в минулому.

Дослідники підтвердили, що найспекотніший період за останні 66 мільйонів років настав приблизно 50 мільйонів років тому, коли рівень CO 2 досяг 0,16% і середня температура планети була на 12 градусів вищою, ніж зараз.

досяг 0,16% і середня температура планети була на 12 градусів вищою, ніж зараз. Той рівень вуглекислого газу, який ми маємо сьогодні, був характерний періоду 14-16 мільйонів років тому.

Кліматологи припускають, що подвоєння поточного рівня CO 2 призведе до підвищення температури планети на 5-8 градусів, але це відбудеться протягом сотень тисяч років.

Однак учені закликають політиків і громадськість замислитися над тим, що можна зробити для зміни ситуації вже зараз, щоб уникнути екстремальних кліматичних сценаріїв, навіть якщо вони зачеплять не тих, хто живе нині, а їхніх далеких нащадків.