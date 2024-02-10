Як повідомляють учені, графіки пробудження двох окремих виводків збігаються вперше з 1803 року. Виводок XIII і виводок XIX представляють дві різні групи періодичних цикад (Magicicada), які з'являються відповідно до 17-річного і 13-річного життєвого циклу. У рідкісній природній події, що відбувається раз на 221 рік, ці два виводки синхронно прокладуть тунель крізь землю на поверхню, починаючи з кінця квітня у 16 штатах.

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Періодичні цикади, яких налічується сім видів, проводять більшу частину свого життя під землею як личинки й харчуються соком, що витікає з коріння дерев. Після 13 або 17 років відсутності денного світла (залежно від виду) комахи виходять на поверхню, використовуючи передні ноги, і перетворюються на дорослих особин. Самці вібрують перетинками по боках тіла, видаючи пісню, яка приваблює самиць. Після того, як пара закінчила спарювання, самиці прорізають щілини в гілках дерев, щоб відкласти яйця.

Дорослі періодичні цикади живуть ще протягом трьох-чотирьох тижнів і не доживають до вилуплення яєць приблизно три тижні. Народжені личинки падають на землю і прокладають тунелі в ґрунті, щоб повторити цикл.

Здебільшого обидва виводки вийдуть на поверхню в різних частинах країни, але накладатимуться одне на одного на дуже вузькій території. Ця подія, відома як подвійна поява, потенційно може призвести до схрещування двох виводків.

За сприятливих обставин і при наявності потрібної кількості особин, що схрещуються, існує ймовірність створення нового виводка, який розпочне новий цикл,

– сказав Флойд Шоклі, ентомолог і менеджер колекцій Смітсонівського національного музею природознавства.

Зона перекриття настільки вузька, що кількість цикад тут може не бути помітно більшою, ніж в інших штатах. Понад 1,5 мільйона цикад можуть з'явитися в межах 0,4 гектара. Але вирубка лісів знищила більшу частину навісу, необхідного для процвітання цих комах. Цикади, ймовірно, будуть скупчуватися в лісових масивах і зелених міських зонах. "У міських районах їх буде достатньо, щоб виникла потреба у видаленні їхніх тіл", які видають незабутній запах, схожий на запах гнилих горіхів, коли вони розкладаються, каже Шоклі.

Цьогорічна подія подвійної появи, ймовірно, завершиться на початку липня. Вчені рекомендують по можливості не чіпати цикад, оскільки вони корисні для екосистеми, не кусаються і не жалять, а також не переносять хвороб. Цикади, що з'являються на світ, провітрюють ґрунт, коли зариваються в поверхню. А коли відкладають яйця, вони виконують природну функцію обрізки, що призводить до того, що наступного року виростає більше квітів і фруктів. До того ж велика кількість дорослих цикад створює харчову базу для всіх видів хижаків, що може мати позитивний вплив на їхні популяції. Нарешті, після смерті цикад їхні тіла, що розкладаються, вносять у ґрунт величезну кількість азоту та інших поживних речовин.