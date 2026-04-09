Що таке Dyson HushJet Mini Cool?

Компанія Dyson, відома своїми футуристичними пилососами, фенами та очищувачами повітря, офіційно анонсувала свій перший портативний ручний вентилятор під назвою HushJet Mini Cool. Цей пристрій став відповіддю на глобальне потепління та потребу людей у швидкому охолодженні під час поїздок у громадському транспорті й відвідування масових заходів. Дизайн-інженерка Dyson Емілі Бланс зазначила, що розробники надихалися універсальною проблемою – як залишатися у прохолоді, перебуваючи в русі, пише CNET.

Попри свої скромні габарити, HushJet Mini Cool отримав надзвичайно потужну начинку. Серцем пристрою став безщітковий двигун постійного струму, який здатний розганятися до 65 000 обертів за хвилину. Це дозволяє вентилятору створювати фокусований потік повітря зі швидкістю до 25 метрів на секунду, що еквівалентно приблизно 88 кілометрам на годину.

Завдяки запатентованій системі проєкції повітря HushJet, яка раніше використовувалася в повнорозмірних очищувачах бренду, пристрій забезпечує інтенсивний обдув навіть за мінімального розміру сопла.



Dyson HushJet Mini Cool / Фото CNET



Вага новинки становить лише 200 грамів, як повідомляє Engadget, а діаметр основної частини – 38 міліметрів, що можна порівняти з розміром циферблата годинника. Цікаво, що такий самий діаметр мають двигуни у фенах Dyson Supersonic та акумуляторних пилососах PencilVac.

Дизайн пристрою вже встигли порівняти з естетикою кіновсесвіту "Дюна", зазначивши, що сопло вентилятора нагадує піщаного черв'яка з відомої саги.



Функціональність HushJet Mini Cool виходить за межі простого ручного використання. Виробник позиціонує його як систему "три в одному": його можна тримати в руці, носити на шиї як аксесуар за допомогою спеціального шнурка або ставити на стіл, використовуючи зарядну станцію. Також планується випуск додаткових кріплень для дитячих візочків, курток або лямок рюкзаків.



Особливу увагу приділили акустичному комфорту та безпеці. Вентилятор не має відкритих лопатей, що робить його гігієнічним та безпечним для використання.

Рівень шуму і принцип роботи

Система шумопоглинання з сітчастим вкладишем у формі сот дозволяє знизити рівень шуму до 52 – 68 децибелів у звичайних режимах, що відповідає рівню нормальної людської розмови.

У режимі максимальної потужності (буст-режим) рівень шуму досягає 72,5 децибела.

На відміну від багатьох конкурентів, Dyson не використовує розпилення води, а покладається на принцип випаровувального охолодження: швидкий потік повітря прискорює випаровування вологи з поверхні шкіри, створюючи відчуття свіжості.

Батарея

Автономність пристрою забезпечує акумулятор ємністю 5 000 міліампер-годин, якого вистачає на 6 годин безперервної роботи. Повна зарядка через порт USB-C триває близько 3 годин.

Кольори та ціна

Гаджет доступний у трьох кольорових варіантах: сірому, червоному та синьому. Ціна новинки становить 100 доларів, що є досить високим показником для ручного вентилятора, але цілком вписується в цінову політику преміального бренду.