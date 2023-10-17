"Що ж. Подивимось, як усе піде. Ласкаво просимо новонавернених!" – написали в першій публікації @BidenHQ представники діючого президента США. Це вельми цікавий крок з їхнього боку, враховуючи, що Truth Social є осередком республіканців, фанатів Трампа, радикалів та інших вельми "цікавих" особистостей, яких колишній президент зібрав довкола себе.

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Байден у Truth Social

За допомогою нової сторінки кампанія спробує достукатися до консервативних виборців, які існують у своїй інформаційній бульбашці, та спростувати будь-яку "неправду й дезінформацію", пов'язану з Байденом, на платформі. Наразі на сторінці розмістили кілька відеороликів, у яких кандидати на первинних виборах від Республіканської партії, такі як Рон ДеСантіс і Ніккі Гейлі, атакують Трампа з таких питань, як федеральний борг або його коментарі про війну в Ізраїлі.

Тим часом речник кампанії Трампа Стівен Чунг заявив телеканалу Fox у понеділок: "Шахрай Джо Байден і його команда нарешті визнають, що Truth Social гаряча, як пістолет, і це єдине місце, де відбуваються справжні новини. На превеликий жаль Байдена, його продовження поширення дезінформації, щоб обдурити американський народ і відволікти увагу від його катастрофічної репутації, не спрацює, і вони підуть у небуття".

Нагадаємо, Трамп вирішив створити власну соціальну мережу, клон твітера, після того, як його заблокували всі основні платформи. Це стало наслідком нападу прихильників Трампа на Капітолій, оскільки колишній президент, програвши вибори Байдену, закликав людей виходити на вулиці. Навіть після того, як Meta й X, колишній Twitter, відновили його сторінки перед новими виборами, Трамп продовжив публікувати дописи лише на своїй сторінці у Truth Social, де має понад 6 мільйонів підписників. Він зробив єдиний виняток наприкінці серпня, опублікувавши своє тюремне фото в X.