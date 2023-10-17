"Що ж. Подивимось, як усе піде. Ласкаво просимо новонавернених!" – написали в першій публікації @BidenHQ представники діючого президента США. Це вельми цікавий крок з їхнього боку, враховуючи, що Truth Social є осередком республіканців, фанатів Трампа, радикалів та інших вельми "цікавих" особистостей, яких колишній президент зібрав довкола себе.
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Байден у Truth Social
За допомогою нової сторінки кампанія спробує достукатися до консервативних виборців, які існують у своїй інформаційній бульбашці, та спростувати будь-яку "неправду й дезінформацію", пов'язану з Байденом, на платформі. Наразі на сторінці розмістили кілька відеороликів, у яких кандидати на первинних виборах від Республіканської партії, такі як Рон ДеСантіс і Ніккі Гейлі, атакують Трампа з таких питань, як федеральний борг або його коментарі про війну в Ізраїлі.
Тим часом речник кампанії Трампа Стівен Чунг заявив телеканалу Fox у понеділок: "Шахрай Джо Байден і його команда нарешті визнають, що Truth Social гаряча, як пістолет, і це єдине місце, де відбуваються справжні новини. На превеликий жаль Байдена, його продовження поширення дезінформації, щоб обдурити американський народ і відволікти увагу від його катастрофічної репутації, не спрацює, і вони підуть у небуття".