Результатом проєкту стало створення Sondek LP12-50, спеціального ювілейного видання до 50-річчя відомого програвача Linn's Sondek LP12. Лише 250 моделей цього ексклюзивного програвача буде виготовлено і доставлено клієнтам у період з серпня 2023 року по березень 2024 року. Зацікавлені покупці можуть зарезервувати їх вже зараз, хоча ціна в 60 000 доларів може декого відлякати.

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Трохи передісторії

Співпраця між LoveFrom та Linn почалася з несподіваної зустрічі між Гіладом Тіфенбруном, генеральним директором Linn, та Джоні Айвом на початку 2022 року. Тіфенбруну запропонували зустрітися через LinkedIn, що призвело до обговорень, які зрештою перетворилися в унікальне партнерства. Fast Company описує Sondek LP12-50 як "перший апаратний проект Айва після Apple".

Лінн зосередився на акустичних елементах Sondek LP12-50, впровадивши такі інновації, як спеціально розроблений цоколь Bedrok, виготовлений з щільного дерева, що мінімізує вібрації. LoveFrom, з іншого боку, зосередилися на вдосконаленні промислового дизайну програвача.

Айв пояснює, що вони визначили області для тонких поліпшень і доопрацювань в існуючому дизайні. Зміни включають перетворення раніше квадратних компонентів на більш гладкі, заміну пластикової кнопки вмикання рокера на алюмінієве коло, а також розробку нових шарнірів для пилозахисної кришки, що дозволяють їй залишатися відкритою під будь-яким кутом.

Дизайн Sondek LP12-50

Одним з інтригуючих аспектів цієї співпраці є те, що внесок LoveFrom у проєкт був зроблений на безоплатній основі. За даними Fast Company, між LoveFrom та Лінн не існує жодного офіційного контракту чи фінансової домовленості. Айв стверджує, що значна частина їхньої роботи керується виключно пристрастю, наголошуючи, що дизайнерська фірма отримує дохід завдяки довгостроковим контрактам з такими відомими клієнтами, як Airbnb і Ferrari.

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Sondek LP12-50 являє собою відхід від компактних цифрових музичних пристроїв, які зазвичай асоціюються з Айвом під час його роботи в Apple, таких як AirPods та iPods. А проте, це, мабуть, найбільш схожа співпраця у стилі Айва, здійснена LoveFrom після його відходу з Apple.

Окрім цього проєкту програвача, портфоліо LoveFrom включає різноманітні проєкти, такі як розробка шрифту, створення емблеми для коронації короля Чарльза та виготовлення клоунського носа для британської благодійної організації Comic Relief.