Electronic Arts офіційно оголосила про партнерство зі Stability AI – компанією, яка створила один із найпотужніших генераторів зображень Stable Diffusion. Співпраця передбачає спільну розробку нових моделей штучного інтелекту, інструментів і робочих процесів, які мають прискорити виробництво ігор і водночас зберегти високу якість контенту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Electronic Arts.

Як AI допоможе EA створювати ігри швидше?

За словами Стівена Кестелла, керівника технічного артвідділу EA SPORTS, головна мета полягає в тому, щоб дати художникам "розумні пензлі" — інструменти, які допомагають швидше втілювати творчі ідеї. Спочатку команди EA та Stability AI зосередяться на створенні текстур і візуальних матеріалів, що використовують Physically Based Rendering (PBR). Такі рішення дозволять генерувати 2D-текстури з точною передачею кольорів і освітлення в будь-якому середовищі.

Крім того, EA планує використовувати AI для попередньої візуалізації цілих 3D-локацій. Художники зможуть задавати параметри через текстові підказки, а система автоматично створюватиме базову сцену, яку потім можна буде допрацьовувати вручну.

Як повідомляє Engadget, Stability AI вже має досвід у створенні моделей для генерації не лише зображень, а й тривимірних об’єктів, тому партнерство виглядає цілком природним. Тим більше, що останнім часом AI стає ключовою темою для великих ігрових видавців. Наприклад, глава Take-Two Штраус Зелнік заявив, що генеративний AI не зменшить кількість робочих місць, а навпаки — підвищить продуктивність і створить нові можливості.

Інші компанії, зокрема Krafton (видавець PUBG), також оголосили про курс на AI-переорієнтацію. Microsoft уже пропонує ігровим студіям власні AI-інструменти для прототипування контенту.

Для EA цей крок може мати ще одне підґрунтя: компанія готується до переходу у статус приватної, що передбачає значні боргові зобов’язання. Використання штучного інтелекту може допомогти оптимізувати витрати й зробити процес розробки ефективнішим.