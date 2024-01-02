Деталі

У 2021 році Firefly Green Fuels отримала грант у розмірі 2 мільйонів фунтів стерлінгів від Міністерства транспорту на розробку екологічно чистого авіаційного палива. Хоча воно ще не доступне на комерційній основі, компанія заявляє, що знаходиться на шляху до його виведення на світовий ринок. Перший комерційний завод запрацює протягом 5 років.

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Компанія вже уклала партнерську угоду з авіакомпанією Wizz Air для постачання їй палива, починаючи з 2028 року.

Наразі компанія отримує відходи від водоканалів Великої Британії. Очищені стічні води проходить процес гідротермального зрідження, який перетворює рідкі відходи на шлам або сиру нафту. Тверді побічні продукти також можуть бути перетворені на добрива для сільськогосподарських культур.

Компанія стверджує, що вуглецева інтенсивність всього процесу (вимірює, скільки вуглецю потрібно для виробництва енергії) становить 7,97 грама вуглекислого газу на мегаджоуль (гCO²e/МДж). Для порівняння, вуглецева інтенсивність, зафіксована для авіаційного палива, коливається від 85 до 95 гCO²e/МДж.

Як зазначає виробник, органічним речовинам потрібні мільйони років, щоб перетворитися на викопне паливо, яке живить автомобілі та літаки. Рішення Firefly дозволяє виробляти паливо за лічені дні — і що більш важливо, людські відходи є широкодоступним ресурсом.

Наразі незрозуміло, чи буде таке авіаційне паливо дорожчим або дешевшим, ніж те, що ми використовуємо зараз, оскільки компанія Firefly Green Fuels про це ще не говорить. Однак у своїй заяві генеральний директор Джеймс Хайгейт зазначив, що використання людських відходів — це "дешева і багата сировина, яка ніколи не вичерпається".

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Досягнення вуглецевої нейтральності в наших повітряних просторах є давньою метою для регуляторів і лідерів Європи та США. Хоча електромобілі досягли значного прогресу в автомобільній промисловості, може пройти багато часу, перш ніж ми побачимо комерційні літаки на акумуляторних батареях. Тож наразі створення більш екологічно чистого авіаційного палива є прекрасним кроком уперед.