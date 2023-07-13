На додаток до своїх транспортних обов'язків, ці фургони також використовуватимуться для тренувань астронавтів в рамках підготовки до довгоочікуваної місії "Артеміда II", запланованої на наступний рік. Ця місія стане вирішальним випробуванням, під час якого астронавти здійснять подорож навколо Місяця і назад, що стане першою місією з екіпажем за межі низької навколоземної орбіти з 1972 року.

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Кінцевою метою програми Artemis є висадка екіпажу на поверхню Місяця, і якщо все піде за планом, запуск Artemis III очікується у 2025 році, щоб досягти цієї віхи.

Про стартап Canoo

Canoo, електромобільний стартап, що стоїть за розробкою та виробництвом цих фургонів, у минулому стикався з фінансовими проблемами. Однак компанії вдалося укласти ключові контракти, які врятували її від невизначеності.

Зокрема, гігант роздрібної торгівлі Walmart розмістив замовлення на 4 500 автомобілів доставки Canoo, що значно покращило перспективи компанії. Canoo також здобула визнання, поставивши минулого року модифіковану версію свого прототипу пікапа, відому як Light Tactical Vehicle, армії США.

NASA допомогла проєктувати фургони

Творча команда NASA, що складається з директора запуску Artemis та представників офісу астронавтів Космічного центру імені Джонсона в Х'юстоні, відіграла важливу роль у процесі проєктування фургонів. Вони зробили цінний внесок у внутрішнє та зовнішнє маркування, а також у вибір кольорів.

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Поповнення автопарку NASA новими електромобілями Canoo EV знаменує собою ще один крок уперед у підготовці агентства до нових місій програми "Артеміда". Нові фургони у спеціально розробленому дизайну безумовно стануть важливим елементом місії, адже процес транспортування астронавтів до стартового майданчика завжди акцентує додаткову увагу глядачів.