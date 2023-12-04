Двомісний електричний літальний автомобіль Doroni H1, оснащений функцією вертикального зльоту і посадки (EVTOL), має компактну конструкцію, що дозволяє йому поміститися в стандартному гаражі на дві машини з розмірами 7 м в довжину і 4,3 м в ширину.
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Особливості Doroni H1
Літак оснащений вісьмома пропелерами тунельного типу для зльоту і посадки, а також двома для горизонтального польоту, і приводиться в рух десятьма електродвигунами. З крейсерською швидкістю 161 км/год і максимальною швидкістю 225 км/год, Doroni H1 забезпечує дальність польоту 97 км і максимальний час польоту 40 хвилин.
Його вантажопідйомність становить 227 кілограмів 227 кг. Акумулятор підтримує швидку зарядку, що вимагає менше ніж 20 хвилин для поповнення заряду з 20% до 80%.
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Дорон Мердінгер повідомив, що компанія вже отримала понад 370 попередніх замовлень на Doroni H1. У перспективі Doroni Aerospace планує виготовити від 120 до 125 літаків Doroni H1 до 2025 або 2026 року. Довгострокове бачення передбачає розширення виробництва до вражаючих 2 500 літаючих автомобілів на рік.