Згідно з джерелом, новинка отримала назву Beijing Xiaomi SU7. Це п'ятимісний седан у футуристичному дизайні зі скляним панорамним дахом.

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Деталі

Дизайн нагадує щось середнє між Porsche і Tesla. Передня оптика доволі незвично розділена по горизонталі, що надає їй схожості з очима комахи. Аналогічне рішення застосовано в деяких моделях McLaren.

Як мінімум, буде випущено дві версії – Xiaomi SU7 і Xiaomi SU7 Pro. У мережі також ходить інформація про Xiaomi SU7 Max.

Базова модель буде оснащена задньопривідним двигуном потужністю 220 кіловатів і 19-дюймовими колесами. Версія Pro отримає повний привід на 495 кіловатів (220 + 275), 20-дюймові колеса і систему LiDAR над лобовим склом. Про третю таких даних поки немає.

SU7 зможе розвивати швидкість до 210 кілометрів на годину, а SU7 Pro – до 265 кілометрів на годину.

Можна буде обрати колір салону — бежевий або червоний.



Кольори салону / Фото Xiaomi/Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю

Xiaomi в цьому проєкті відповідає за технології та головним чином за систему автономного водіння. За бажанням покупця над лобовим склом встановлюється лідар, який забезпечить керування машиною без участі водія.

Автомобіль важить 2,66 тонни.

На вибір покупця залишається кількість моторів — один або два. Залежно від цього варіюватиметься потужність і виробник акумуляторів.

Beijing Xiaomi SU7 / Фото Xiaomi/Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю

Виробництво розпочнеться в грудні 2023 року – тоді ж можна очікувати на офіційний анонс. Продажі прогнозують на першу половину 2024 року, але точної дати ще ніхто не знає.

Цікаво, що Xiaomi не вироблятиме електромобіль на власних потужностях, хоча раніше ми багато чули про те, що компанія будує для цього кілька заводів. Складанням займеться державна Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC), яка, до речі, є акціонером Mercedes-Benz. BAIC уже виробила кілька десятків прототипів седана. Можна припустити, що Xiaomi просто не встигає завершити будівництво своїх конвеєрів, але не хоче відкладати випуск машин, тому перші моделі вирішила випускати саме таким чином.



Колеса Beijing Xiaomi SU7 / Фото Xiaomi/Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю



Beijing Xiaomi SU7 / Фото Xiaomi/Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю

Ціни

Цінник на новинку стартує з 260 000 юанів за базову версію, тоді як Pro, імовірно, оцінили в 300 000 юанів.