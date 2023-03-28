FELO інтерпретувала класичний дизайн по-своєму, зробивши M One легшим та оснастивши його 1000-ватним електродвигуном. Байк спроєктований таким чином, щоб поміститися в багажнику невеликого автомобіля, що робить його портативним і простим у зберіганні. Його мінімалістичний квадратний дизайн має складне кермо та сидіння.

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Більше про портативний електробайк

M One використовує мініатюрну раму з повною підвіскою та 48-вольтовий акумулятор ємністю 20 А/год, що забезпечує близько 1 кВт-год. За словами FELO, цього достатньо для 100 кілометрів пробігу. Однак, щоб досягти такого запасу ходу і рівня потужності, M One не буде дуже швидким. Гонщикам потрібно підтримувати середню швидкість близько 25 км/год.



Електробайк M One дивує компактністю / Фото FELO

Але швидкість – це не головне для такого мотоцикла, як M One. Його компактні розміри та портативність роблять його ідеальним доповненням до більших транспортних засобів. Теоретично, пасажири можуть приїхати в місто на невеликому транспортному засобі з передмістя, припаркуватися на околиці, дістати з багажника M One і поїхати на ньому вулицями, оминаючи затори на дорогах.

Цікаво! Модель M One належить до виду транспорту "останньої милі". Тобто його можуть використовувати для того, щоб дістатися з місця парковки до офісу, для доставки посилок на невеликі відстані та з іншою метою.

Павербанк на колесах

Ще однією цікавою особливістю M One є його можливості V2L (vehicle-to-load). Завдяки розетці 220 В змінного струму 50 Гц велосипед може живити електроприлади безпосередньо від акумулятора та інвертора. Це означає, що велосипедисти можуть заряджати свої пристрої в дорозі, що робить M One універсальним і практичним транспортним засобом.

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Очікується, що M One коштуватиме близько 2900 доларів і буде доступний у Китаї та Японії. За чутками, він з'явиться у продажу в четвертому кварталі цього року. M One від FELO пропонує унікальне поєднання портативності, запасу ходу та функціональності, що робить його привабливим варіантом як для пасажирів, так і для міських жителів.