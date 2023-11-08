Що відомо про нові смартфони iQOO
Модель iQOO 12 Pro може похвалитися 6,78-дюймовим дисплеєм AMOLED E7 з роздільною здатністю 3200×1440 пікселів і частотою оновлення 144 Гц. Дисплей має виняткову яскравість – 1600 кд/м2 і пікову яскравість до 3000 кд/м2. Він також підтримує ШІМ-керування підсвічуванням з частотою 1440 Гц.
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Працюючи на процесорі Snapdragon 8 Gen 3, iQOO 12 Pro оснащується 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x та флеш-пам'яттю UFS 4.0 об'ємом до 1 ТБ.
Для забезпечення плавного ігрового досвіду при високій частоті оновлення використовується чіп Q1, розроблений власними силами iQOO, який допомагає в обробці даних. Для управління тепловідведенням iQOO 12 Pro оснащений системою охолодження з випарною камерою площею 5705 мм².
На задній панелі смартфона розташовано вражаючий набір камер, включаючи 50-Мп основну камеру з сенсором OmniVision OV50H, 50-Мп ультраширококутну камеру з сенсором Samsung ISOCELL JN1 і 64-Мп модуль з телеоб'єктивом. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп.
Що стосується часу автономної роботи, то iQOO 12 Pro оснащений акумулятором ємністю 5100 мАг, який підтримує дротову зарядку потужністю 120 Вт і бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Виробник стверджує, що батарея збереже щонайменше 80% своєї ємності після 1600 циклів використання.
Базова модель, iQOO 12, має той самий чіп і конфігурацію камери, що й iQOO 12 Pro, а також схожий розмір дисплея. Однак роздільна здатність дисплея трохи нижча – 2800×1260 пікселів. iQOO 12 пропонує два варіанти акумулятора, 5 000 або 4 880 мАг, з підтримкою дротової зарядки потужністю 120 Вт (бездротової зарядки немає).
Обидві моделі iQOO 12 працюють на базі операційної системи OriginOS 4 на базі Android 14 і доступні в чорному, білому або червоному кольорах.
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Ціни
- iQOO 12 Pro можна придбати за ціною від 687 доларів за конфігурацію 12/256 ГБ,
- 755 доларів просять за версію 16/256 ГБ,
- у 824 долари обійдеться модель з 16 ГБ оперативної пам'яті і 1 ТБ сховищем.
- Ціна на iQOO 12 становить 549 доларів за конфігурацію 12/256 ГБ,
- 590 доларів за версію 16/512 ГБ,
- 645 доларів за топовий варіант з 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ пам'яті.