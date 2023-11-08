Що відомо про нові смартфони iQOO

Модель iQOO 12 Pro може похвалитися 6,78-дюймовим дисплеєм AMOLED E7 з роздільною здатністю 3200×1440 пікселів і частотою оновлення 144 Гц. Дисплей має виняткову яскравість – 1600 кд/м2 і пікову яскравість до 3000 кд/м2. Він також підтримує ШІМ-керування підсвічуванням з частотою 1440 Гц.

А тим часом Samsung випускає оболонку One UI 6 на основі Android 14: ось нові ШІ-функції камери

Працюючи на процесорі Snapdragon 8 Gen 3, iQOO 12 Pro оснащується 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x та флеш-пам'яттю UFS 4.0 об'ємом до 1 ТБ.

Для забезпечення плавного ігрового досвіду при високій частоті оновлення використовується чіп Q1, розроблений власними силами iQOO, який допомагає в обробці даних. Для управління тепловідведенням iQOO 12 Pro оснащений системою охолодження з випарною камерою площею 5705 мм².

На задній панелі смартфона розташовано вражаючий набір камер, включаючи 50-Мп основну камеру з сенсором OmniVision OV50H, 50-Мп ультраширококутну камеру з сенсором Samsung ISOCELL JN1 і 64-Мп модуль з телеоб'єктивом. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп.

Що стосується часу автономної роботи, то iQOO 12 Pro оснащений акумулятором ємністю 5100 мАг, який підтримує дротову зарядку потужністю 120 Вт і бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Виробник стверджує, що батарея збереже щонайменше 80% своєї ємності після 1600 циклів використання.

Базова модель, iQOO 12, має той самий чіп і конфігурацію камери, що й iQOO 12 Pro, а також схожий розмір дисплея. Однак роздільна здатність дисплея трохи нижча – 2800×1260 пікселів. iQOO 12 пропонує два варіанти акумулятора, 5 000 або 4 880 мАг, з підтримкою дротової зарядки потужністю 120 Вт (бездротової зарядки немає).

Обидві моделі iQOO 12 працюють на базі операційної системи OriginOS 4 на базі Android 14 і доступні в чорному, білому або червоному кольорах.

Дивіться також Генеральний директор Microsoft заявив, що відмова від Windows Phone була помилкою

Ціни

iQOO 12 Pro можна придбати за ціною від 687 доларів за конфігурацію 12/256 ГБ,

за конфігурацію 12/256 ГБ, 755 доларів просять за версію 16/256 ГБ,

просять за версію 16/256 ГБ, у 824 долари обійдеться модель з 16 ГБ оперативної пам'яті і 1 ТБ сховищем.

обійдеться модель з 16 ГБ оперативної пам'яті і 1 ТБ сховищем. Ціна на iQOO 12 становить 549 доларів за конфігурацію 12/256 ГБ,

за конфігурацію 12/256 ГБ, 590 доларів за версію 16/512 ГБ,

за версію 16/512 ГБ, 645 доларів за топовий варіант з 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ пам'яті.

Попередні замовлення на обидві моделі вже відкриті.