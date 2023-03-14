Фото з'явилися на одній з прихованих для загального огляду сторінок Twitter, яка має репутацію поширювача достовірної інформації про компоненти майбутніх виробів Apple. Зрозуміло, що жодних впевнених даних про те, що це саме елементи майбутнього пристрою Apple немає.

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Фото можливої AR-гарнітури Apple

На одному із зображень демонструються два шлейфи, що за своєю формою нагадують обводи окулярів. Не виключено, що вони будуть використовуватися для підключення дисплеїв пристрою до друкованої плати.



Дуги окулярів / Фото MacRumors

На другому знімку зображені два довгастих шлейфи, що послідовно з'єднують якісь датчики або камери. З чуток, масив камер пристрою буде використовуватися не тільки для відтворення точної картини навколишнього світу, але й для стеження за очима користувача.



Шлейфи, які можуть бути елементом AR гарнітури Apple / Фото MacRumors

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Раніше повідомлялося, що виробництво гарнітури стартує в Китаї вже в лютому, тому знімки компонентів для цього пристрою Apple, що просочилися в мережу, цілком можуть виявитися справжніми. У будь-якому разі, навіть після анонсу в червні новинка потрапить на ринок не відразу, а тільки до осені.