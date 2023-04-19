Apple має багату історію успіху в розробці технологій, які подобаються споживачам. Не виключено, що нова AR-гарнітура стане популярним ґаджетом, серед користувачів, однак для цього їй потрібна широка бібліотека застосунків на старті.

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Зрозуміло, що зараз компанія зосереджена на розробці низки програм, які будуть безперешкодно працювати з гарнітурою доповненої реальності. Для цього Apple прагне адаптувати програмні рішення, які вже були протестовані на iPad, який успішно адаптував застосунки доповненої реальності під свої можливості.

Особливості програм для AR-гарнітури

Інтерфейс гарнітури доповненої реальності буде спеціально адаптований для використання з пристроєм, а іконки утиліт будуть розподілені в тривимірному просторі. Система запам'ятовуватиме, де користувач запускав той чи інший застосунок, тож якщо він повернеться в це місце, програма продовжить працювати автоматично.

Фірмові програми Apple, включаючи Safari, FaceTime і додаток Apple TV, будуть повністю адаптовані для гарнітури.

Компанія також зосереджується на розробці застосунків для спорту, медитації та віртуальних зустрічей.

Бізнес-програми, такі як текстові редактори, програми для роботи з розрахунковими таблицями, додатки для редагування відео та запису музики, також будуть адаптовані для шолома доповненої реальності.

Всупереч початковим намірам, Apple також зосереджується на ігровому напрямку для пристрою. Компанія працює з розробниками над адаптацією їхніх програм до нової платформи до виходу гарнітури наприкінці року.

Що відомо про гарнітуру Apple

Користувачі зможуть перемикатися між віртуальною та доповненою реальністю натисканням кнопки на боковій частині гарнітури, яка нагадує коліщатко Apple Watch. Підтримуватиметься паралельна робота в декількох програм, а розпізнавання жестів і напрямок погляду стануть основними інструментами для введення інформації та роботи з інтерфейсом.

На додаток до цих функцій, аутентифікація користувача буде заснована на райдужній оболонці ока, а Apple забезпечить сумісність програм гарнітури доповненої реальності з Mac, iPhone і iPad. Початковий екран гарнітури буде нагадувати той, що використовується в iPad, забезпечуючи швидкий доступ до найважливіших функцій.

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Інвестиції Apple у розробку широкого спектру застосунків для своєї гарнітури доповненої реальності демонструють прагнення компанії до створення сильної присутності на цьому ринку. Пристрій, орієнтований як на розважальні, так і на бізнес-застосунки, має стати цінним інструментом як для споживачів, так і для професіоналів. Водночас ціна пристрою створює практично недосяжний бар'єр входження, який стане доступним далеко не для усіх користувачів.