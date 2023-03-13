За словами віце-президента GM Скотта Міллера, цей крок є частиною зусиль американського автовиробника, спрямованих на вдосконалення усіх автомобільних систем. Голосовий асистент зможе надавати водіям відеоінструкції в режимі реального часу, наприклад, коли шини автомобіля зношуються. Він також зможе відповідати на запитання водіїв про значення різних сигналів на приладовій панелі.

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"ChatGPT буде в усьому!"

Саме так лаконічно прокоментував ініціативу віце-президент GM Скотт Міллер. Співпраця Microsoft з GM є частиною більш масштабних зусиль з інтеграції рішень на базі систем ШІ у транспортні засоби. Технологічний гігант працює над інформаційно-розважальними системами здатними керувати різними функціями автомобіля і технологіями автопілота. Тісне партнерство Microsoft з OpenAI ще більше посилить її присутність в автомобільній індустрії.

Компанії наголошують, що новий голосовий асистент буде великим кроком вперед в еволюції автомобільних голосових помічників. Поєднання ChatGPT і DALL-E надасть водіям набагато досконалішу і чуйнішу систему, ніж будь-яка інша з наявних на ринку. Це захоплююча розробка, яка обіцяє змінити досвід водіння для мільйонів людей по всьому світу.

Очікується, що новий голосовий асистент дебютує в автомобілях General Motors найближчим часом, надаючи водіям абсолютно новий рівень контролю та зручності за кермом. За підтримки Microsoft та OpenAI він стане одним з найпотужніших та найефективніших автомобільних голосових асистентів, які коли-небудь були створені.

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До речі, вже цього тижня OpenAI повинна представити нову ітерацію свого мега-популярного алгоритму під назвою GPT-4. Нова версія передбачає кілька способів взаємодії з людиною – не лише за допомогою введення тексту, а й під час голосового спілкування, надсилання зображення, звуку чи відео.

Це суттєво розширить можливості взаємодії з продуктом, а також збільшить його функціональність. Тепер використання цього без перебільшення революційного інструменту вийде на новий рівень. Крім того, вже поповзли чутки, що OpenAI планує випуск офіційного застосунку, якого досі бракувало ChatGPT.