Проблеми сучасних телескопів

Одним з ключових обмежень космічних телескопів є розмір їхніх дзеркал, який безпосередньо впливає на їхню здатність вловлювати світло і створювати зображення з високою роздільною здатністю. Однак розмір дзеркал, які можна запустити в космос, обмежений доступними об'ємами на борту ракет-носіїв. Це призвело до використання складних багатодзеркальних систем, які розгортаються в космосі, як це можна побачити на таких телескопах, як телескоп Джеймса Вебба.

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Важлива розробка

Команда під керівництвом Себастьяна Рабієна дещо незвично підійшла до вирішення цієї проблеми. Вони створили гнучкі відбивні мембрани, які можна згорнути і транспортувати в космос, а потім розгорнути, щоб сформувати параболічне дзеркало потрібного розміру.

Гнучке дзеркало виготовляється шляхом розпилення полімеру на рідину. За допомогою процесу, що називається осадженням з газової фази у вакуумі утворює тонка відбивна мембрана ідеальної параболічної форми.

І це справді спрацює?

Схоже, що так. Команда успішно випробувала цей підхід у лабораторії, створивши невелике дзеркало діаметром 30 сантиметрів. Однак вони впевнені, що метод можна легко масштабувати для створення дзеркал більшого розміру, що робить його придатним для космічних телескопів.

Важлива особливість! Гнучкість мембрани дозволяє легко транспортувати її, оскільки вона може бути згорнута й складена, що зменшує труднощі запуску великих дзеркал у космос.



Гнучке дзеркало створене у лабораторії / Фото Sebastian Rabien, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics

Є одна проблемка, але і її вдалося вирішити

Однією з проблем використання гнучких дзеркал є те, що вони втрачають свою ідеальну параболічну форму при розгортанні. Однак Рабієн і його команда знайшли рішення і для цієї проблеми. Локально нагріваючи матеріал випромінюванням у потрібних місцях і контролюючи ефект, вони можуть відновити гнучке дзеркало до рівної параболічної поверхні. Цей прорив потенційно може уможливити використання гнучких дзеркал для космічних телескопів, відкриваючи нові можливості для спостереження Всесвіту в безпрецедентних деталях.

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Чому це справді важливий винахід

Розробка гнучких розкладних дзеркал має значні наслідки для космічних телескопів. Можливість транспортування великих дзеркал, які можна розкласти і відновити до ідеальної форми в космосі, може революціонізувати дизайн і можливості майбутніх телескопів.

Важливо! Нова технологія може дозволити розгортати більші дзеркала, що призведе до створення телескопів з підвищеною роздільною здатністю і чутливістю, а також потенційно уможливить нові відкриття в астрономії та астрофізиці.

Робота Рабієна і його команди являє собою значний прогрес у технології космічних телескопів. Їхній інноваційний підхід до створення гнучких розкладних дзеркал має потенціал для подолання обмежень, пов'язаних з доставкою великих дзеркал у космос, відкриваючи нові можливості для майбутніх космічних телескопів.