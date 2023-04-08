На зображенні, зробленому інструментом JWST NIRCam – "Камера ближнього інфрачервоного діапазону", видно 11 з 13 відомих кілець Урана, деякі з яких настільки яскраві, що, здається, зливаються між собою. Що справді вражає, так це те, що чутлива камера JWST змогла зафіксувати два найпотаємніші пилові кільця Урана.

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Вражаюче фото Урана

Коли "Вояджер-2" сфотографував Уран у 1986 році, він зобразив планету як безлику блакитну сферу з невеликою кількістю деталей. Однак нове зображення JWST представляє яскравий контраст, розкриваючи динамічний і постійно мінливий світ планети. Зображення було створено шляхом поєднання даних з двох фільтрів, в результаті чого Уран виглядає як світло-блакитна снігова куля, що складається з щільних крижаних рідин води, метану та аміаку, які оточують невелике кам'янисте ядро.



Збільшене зображення Урана, отримане космічним телескопом Джеймса Вебба / Фото NASA, ESA, CSA, STScI

Уран має унікальний нахил орбіти в Сонячній системі, обертаючись на бік під кутом приблизно 90 градусів стосовно свого шляху навколо Сонця. Цей особливий нахил призводить до того, що Уран переживає екстремальні пори року, коли кожен полюс протягом багатьох років освітлюється постійним сонячним світлом, а потім на стільки ж часу занурюється в темряву.

Що вдалося помітити на приголомшливому фото планети

На фото видно, що на північному полюсі Урана весна, а правий бік крижаного гіганта світлішає на його північній полярній крижаній шапці, яка повернута до Сонця. Це спостереження дає змогу вперше побачити цей аспект полярної шапки – деталь, яку пропустили навіть найсучасніші зображення з обсерваторії Кека.

На краю північної полярної шапки видно яскраву хмару з більш слабкими видовженими обрисами, в тому числі другу дуже яскраву хмару на лівому кінці Урана. Ці хмари, видимі в інфрачервоному діапазоні, є типовими для Урана і, на думку команди JWST, пов'язані зі штормовою активністю на крижаному гіганті. Очікується, що північний полюс Урана вступить у літній сезон у 2028 році.

З іншого боку, південний полюс Урана зараз знаходиться на темній стороні планети і залишається поза увагою на зображенні JWST, повернутий від Сонця в бік безкрайньої темряви космосу.

На додаток до приголомшливих деталей кілець і атмосфери Урана, JWST також вдалося сфотографувати шість з 27 відомих супутників планети, які є найяскравішими серед них. Однак інші супутники занадто слабкі, щоб їх можна було розгледіти за відносно короткої 12-хвилинної експозиції зображення.



Повнорозмірний широкий знімок Урана / Фото NASA, ESA, CSA, STScI

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Дослідження Урана за допомогою JWST ще далеке від завершення. Члени команди місії очікують, що потужний космічний телескоп продовжить надавати більше інформації про цього загадкового крижаного гіганта, в тому числі проблиски двох слабших зовнішніх пилових кілець, які були відкриті космічним телескопом "Габбл" у 2007 році.

Очікується, що безпрецедентні можливості і чутливість JWST у створенні детальних зображень Урана та інших небесних тіл розширять наше розуміння цих далеких світів і проллють світло на таємниці нашого Всесвіту. Оскільки JWST продовжує свою місію, науковці та ентузіасти космосу з нетерпінням очікують на нові захоплюючі зображення від цього надсучасного телескопа, що розкривають чудеса нашого космічного сусідства в безпрецедентних деталях.