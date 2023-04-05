Відкриття зробила команда астрономів на чолі з Еммою Кертіс-Лейк з Хартфордширського університету. Вони використовували інструмент Джеймса Вебба NIRSpec для підтвердження спектроскопічних даних чотирьох дуже далеких кандидатів у галактики, спочатку знайдених в рамках проєкту JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey) на основі фотометричних даних "Габбла" і "Джеймса Вебба".

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Що відомо про відкриті найвіддаленіші галактики

Червоне зміщення JADES-GS-z13-0 становить 13,2, що відповідає часовій позначці 320 мільйонів років після Великого вибуху. Попередній подібний рекорд становив z=10,95 для галактики GN-z11. Інші три галактики, знайдені командою: JADES-GS-z10-0, JADES-GS-z11-0 і JADES-GS-z12-0, існували менш ніж 450 мільйонів років після Великого вибуху.

Всі галактики виявилися молодими, бідними на метали (елементи, важчі за гелій), із зоряними масами порядку 107 – 108 мас Сонця і помірними темпами зореутворення – кілька мас Сонця на рік. JADES-GS-z11-0 і JADES-GS-z12-0 також виявили помірний вміст пилу.



Найвіддаленіші галактики у Всесвіті / Фото Nature Astronomy

Чому це важливо

Відкриття і визначення властивостей найстаріших галактик у Всесвіті має вирішальне значення для тестування моделей, які описують умови і процеси, що призвели до формування перших зірок і галактик. Космічний телескоп Джеймса Вебба має великий потенціал у цій справі, і перші місяці його роботи вже дали багатообіцяючі результати.

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Відкриття JADES-GS-z13-0 та інших трьох галактик підтверджує успіх космічного телескопа Джеймса Вебба у відкритті та вивченні далекого Всесвіту. Це досягнення відкриває нові можливості для розуміння раннього Всесвіту та його еволюції.