Галактики, офіційно відомі як UGC 12914 і UGC 12915, прозвали "ірисками" через їхню скручену і розтягнуту форму, що виникла в результаті лобового зіткнення, яке почалося приблизно 25 мільйонів років тому.

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Коли галактики віддаляються одна від одної, на зображенні, зробленому телескопом, видно космічного метелика, з червоним тілом і хвостом, що складається з турбулентного міжгалактичного мосту, який з'єднує їх. Він наповнений будівельними блоками з яких утворюються зорі, але тут народження зірок призупиняється через сильне перемішування і нагрівання.

Наслідки зіткнення галактик бувають дуже різні

За словами астрономів, зіткнення між галактиками, такими як галактики Іриски, можуть запускати і зупиняти зореутворення, оскільки змішування зоряного матеріалу з двох галактик в результаті зіткнень може призвести до народження гігантських молекулярних хмар газу і пилу, які стають місцями інтенсивного зореутворення. Однак, як показано на зображенні, такі зіткнення можуть також створювати регіони, в яких народження зірок призупиняється.

Галактики можуть стикатися по-різному, причому деякі зіткнення призводять до змішування і злиття обох галактик. Однак лобове зіткнення, як те, що спостерігається між галактиками Ірисками, є більш жорстоким. Тут галактичні диски і газові компоненти з силою врізаються одні в одні, спричиняючи масивне впорскування енергії в газ, що робить регіон дуже турбулентним.

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Приголомшливе зображення, отримане телескопом Gemini North, дає уявлення про трансформаційні події галактичних зіткнень, які рухають еволюцію Всесвіту, запускаючи і зупиняючи зореутворення.