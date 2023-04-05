Це перша система Pale Blue, запущена із супутником Sony EYE в рамках програми зі зйомки Землі. Двигун було ввімкнено приблизно на дві хвилини, він скоригував орбіту супутника EYE ближче до орбіти, з якої супутник пропонуватиме послуги космічної фотографії.

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Що відомо про новий двигун

Компанію Pale Blue створили фахівці з Токійського університету три роки тому. Вона займається розробкою кількох типів рухових установок на водяній основі.

Той, що запущений на EYE, називається "Resistojet". Фактично, він просто виштовхує воду з трубки під певним кутом, штовхаючи супутник туди, куди треба. Проста ньютонівська фізика робить все інше, а управління орієнтацією та поступальний рух контролюються системою.

Як працює такий двигун: відео

Деякі інноваційні особливості резистивної реактивної системи включають утримання води під відносно низьким тиском і можливість її випаровування при відносно низьких температурах. Очевидно, що в розробку системи було вкладено багато зусиль, і тепер всі ці зусилля були підтверджені успішною місією.

Але компанія не збирається зупинятися на досягнутому. Інженери працюють над іншим типом двигуна на основі води, який більше схожий на іонний, ніж на простий реактивний механізм. У цій конфігурації вода розпилюється за допомогою мікрохвильового джерела плазми і викидається з задньої частини рушійної системи, подібно до типового іонного рушія.

Хоча у них ще не було можливості випробувати свій іонний двигун у космосі, компанія планує щось ще більш амбітне – об'єднання двох конфігурацій двигунів в один гібридний.