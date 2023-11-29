Поки Земля бореться з наслідками зміни клімату, залежність від кондиціонерів стала значним чинником зростання попиту на електроенергію. У відповідь на цей виклик команда вчених з Гонконгу розробила охолоджувальну кераміку, яка має майже ідеальну відбивну здатність, що дозволяє заощаджувати понад 20% енергії, яку зазвичай споживають кондиціонери.

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Надихалися природою

Цей прорив черпає натхнення в природі, імітуючи біологічну білизну жука Cyphochilus, істоти, що мешкає в Південно-Східній Азії. Цей нещодавно розроблений керамічний матеріал, що складається з оксиду алюмінію, має пористу структуру, яка ефективно відбиває майже всі довжини хвиль сонячного світла, досягаючи безпрецедентного коефіцієнту сонячного відбиття 99,6%.

Процес виробництва не тільки простий, але й економічно вигідний, оскільки не потребує спеціалізованого обладнання чи дорогих матеріалів, що полегшує масштабування. Кераміка має високу міцність, здатна витримувати температуру понад 1000°C, що робить її кращою за багато існуючих охолоджувальних матеріалів на основі полімерів або металів.

Як це можна використати на практиці

Потенційне застосування цієї інновації широке, оскільки матеріал можна формувати і фарбувати в будь-який колір. Попри незначне зниження відбивної здатності, спричинене фарбою, яскраво пофарбована кераміка залишається холоднішою за аналогічну комерційну плитку під впливом прямих сонячних променів.

На додаток до своїх відбиваючих властивостей, кераміка відштовхує воду, забезпечуючи самоочищення під впливом пилу. Дослідники вважають, що ця властивість може також пом'якшити ефект Лейденфроста – явище, яке перешкоджає процесу охолодження, коли нагріта поверхня стикається з водою.

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Польові випробування, проведені в різних кліматичних умовах, в тому числі в Пекіні та кількох місцях у Сполучених Штатах, продемонстрували ефективність матеріалу в зниженні температури. У тропічних регіонах кераміка може потенційно заощадити понад 10% річних витрат на кондиціонування повітря в приміщенні.

Провідний автор дослідження Едвін Цо Чі-Ян, доцент Школи енергетики та навколишнього середовища Університету Сіті, очікує, що продукт з'явиться на ринку наприкінці наступного року. Поки світ бореться з викликами, пов'язаними зі зміною клімату, ця розробка є багатообіцяючим кроком до більш сталого та енергоефективного майбутнього.