Як це працюватиме

Електрокалоричний ефект базується на принципі, що певний матеріал нагрівається, коли до нього прикладається електричне поле. Після зняття електричного поля матеріал зазнає фазового переходу, що призводить до охолодження.

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Цей процес виявляється більш ефективним, економічно вигідним та екологічно чистим порівняно з поширеними схемами парокомпресії, які використовують парникові холодоагенти, такі як аміак.

Детально описаний в журналі Science, прототип складається з плиток, виготовлених з міцного матеріалу, схожого на кераміку. Ці плитки стійкі до багаторазових циклів охолодження і нагрівання. Між плитками циркулює рідина, яка слугує теплоносієм, переносячи тепло з охолодженої камери назовні.

В експериментальних випробуваннях прототип продемонстрував різницю температур у 20,9 К при максимальній вихідній потужності 4,2 Вт.

Дослідники зазначили, що з урахуванням енергії, витраченої на перекачування рідини, максимальна ефективність досягла 64% від ефективності циклу Карно, за умови правильної рекуперації енергії. Ці багатообіцяючі результати свідчать про те, що електрокалоричний ефект може стати практичною і стійкою альтернативою для систем охолодження та опалення майбутнього.

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Потенційна відмова від шкідливих холодоагентів і компресорів може стати значним кроком на шляху до більш чистих і екологічно безпечних технологій кондиціонування та охолодження повітря, вирішивши давню проблему впливу цих широко використовуваних систем на навколишнє середовище.