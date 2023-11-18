Один з авторів статті каже: "Люди як вид неймовірно винахідливі. Ми здатні до інновацій, адаптації та можемо співпрацювати в напрочуд великих масштабах. Але ці здібності мають побічні ефекти. Простіше кажучи, людський вид був занадто успішний для свого майбутнього блага".

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14 еволюційних глухих кутів, у яких може застрягти людство

Спрощення екосистем через сільське господарство, що робить ці екосистеми дуже вразливими і може спричинити голод.

Економічне зростання заради зростання, яке не приносить користі ні людям, ні довкіллю.

Нестабільність глобальної співпраці – міжнародні конфлікти з застосуванням зброї.

Переломні точки зміни клімату, після яких виникнуть незворотні ланцюгові реакції.

Штучний інтелект, що вийшов з-під контролю.

Через розвиток способів пересування, люди з різних точок світу стали спілкуватися набагато тісніше – це веде до швидшого поширення епідемій.

Залежність людини від викопного палива.

Хімічне забруднення.

Гонка озброєнь, ядерна зброя.

Цифровізація може посилити поширення дезінформації та дестабілізувати демократію.

Перевага короткострокових вигод над довгостроковими.

Надмірне споживання.

Відокремлення людини від природи, яке призводить до нерозуміння наслідків дій для довкілля.

Епідемія самотності через масову цифровізацію.

Із чотирнадцяти еволюційних глухих кутів 12 – на межі точок неповернення. Крім того, вони мають тенденцію посилювати одне одного – так звані полікризи. Якщо суспільство в одному глухому куті, воно з більшою ймовірністю буде і в інших. Науковці закликають активно трансформувати наші суспільства, зазначаючи, що людство поки що не приречене.

"Досі антропоцен значною мірою був несвідомим побічним продуктом інших еволюційних процесів. Настав час людям усвідомити нову реальність і колективно рухатися туди, куди ми як вид хочемо. Дуже проста річ, яку може зробити кожен, — це більше опікуватися природою та суспільством, одночасно дізнаючись про глобальні наслідки наших власних дій", – пояснює Петер Сьогаард Йоргенсен.