До речі, також компанія запустила химерну анімацію з конфетті, яка запускається щоразу, коли користувачі шукають контент, пов'язаний з днем народження. Про те, як звичайний стартап став технологічним монстром ви можете прочитати в нашому окремому матеріалі. Сьогодні ж 24 Канал підготував для вас короткий перелік найважливіших подій в історії компанії Google.

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Анімаційний дудл до 25-річчя пошуковика / Фото Google

Головні дати Google за останні 25 років

За час свого славетного шляху компанія Google зазнала значних трансформацій і представила низку революційних продуктів і функцій. Ось деякі з найяскравіших моментів за останні два з половиною десятиліття:

2001: Google Зображення та "Ви мали на увазі". У 2001 році Google представив Google Зображення, що дозволило користувачам шукати зображення. Одночасно компанія представила функцію "Ви мали на увазі", яка допомагала користувачам виправляти орфографію та уточнювати пошукові запити.

2006: Google Translate. Google зруйнував мовні бар'єри, запустивши Google Translate у 2006 році. Спочатку обмежений арабською та англійською мовами, інструмент згодом розширився до підтримки понад 100 мов, сприяючи безперешкодному спілкуванню в усьому світі.

2008: Мобільний застосунок і Google Voice. У 2008 році Google розширив свою присутність на ринку, запустивши мобільний додаток для iPhone з такими функціями, як автозаповнення та "моє місцезнаходження". Того ж року з появою Google Voice користувачі отримали можливість здійснювати голосовий пошук, і Індія стала гарячою точкою для цієї функції.

2017: Google Lens. Google продемонстрував свою майстерність у галузі машинного навчання, представивши Google Lens. Ця інноваційна технологія може розпізнавати об'єкти і перетворювати їх на пошукові запити. Сьогодні Google Lens обробляє понад 12 мільярдів візуальних пошукових запитів щомісяця.

2020: Наспівай для пошуку. Google пішов назустріч меломанам по всьому світу, представивши у 2020 році функцію "Наспівай для пошуку". Ця функція дозволяє користувачам наспівувати або насвистувати мелодію. Алгоритм використовує машинне навчання для ідентифікації пісень.

2023: Впровадження мовних моделей. Цього року Google зосередився на створенні генеративного досвіду на основі штучного інтелекту. Google Bard, разом з такими мовними моделями (LLM), як PaLM 2 і майбутня Gemini, демонструє прагнення Google розширювати межі штучного інтелекту.

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До речі, відзначаючи цей ювілей, Google висловив подяку своїй величезній базі користувачів: "Двадцять п'ять років тому ми запустили Пошук Google, щоб допомогти вам знайти відповіді на великі і малі питання. Відтоді мільярди людей звернулися до наших продуктів саме для того, щоб задовольнити свою цікавість".