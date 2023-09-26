Учора ми також писали про витік усіх характеристик камери у цьогорічних смартфонах Google. Судячи з усього, вони отримають дещо застарілий, але вже добре освоєний датчик Samsung, доповнений вельми цікавими функціями на основі штучного інтелекту.

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Усі характеристики Pixel 8

Pixel 8 отримав незначне зменшення розміру екрана – з 6,3 дюйма у торішній моделі до 6,2 дюйма. Це OLED-панель з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів і частотою 60–120 герц.

Дисплей отримав захист Gorilla Glass Victus і пропонуватиме 2 000 ніт яскравості та підтримку HDR.

Серцем смартфона є процесор Google Tensor G3, доповнений чипом безпеки Titan M2.

Оперативної пам'яті 8 гігабайтів стандарту LPDDR5X.

Накопичувач 128 або 256 гігабайтів (UFS 3).

Камера: основна на 50 мегапікселів (f/1,68, з кутом огляду 82 градуси) та ширококутна на 12 мегапікселів (f/2,2, 126 градусів огляду). Фронтальна – 10,5 мегапікселя (f/2,2, 95 градусів).

Батарея на 4575 міліампер-годин, швидка зарядка (50% за 30 хвилин), швидка бездротова зарядка.

Зв'язок: USB-C 3.2, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, LTE, 5G, NFC, eSIM.

Pixel 8 важить 187 грамів.

Кольори: Obsidian, Hazel, Rose.

Рендери Pixel 8 / Фото MySmartPrice

Усі характеристики Pixel 8 Pro

Дисплей майбутнього смартфона має марку "Super Actua", але поки неясно, що це означає. Імовірно, це скорочення від слова "фактичний" (actual), що може означати збереження видимості й кольорів на яскравому сонячному світлі.

Тут 6,7 дюйма, роздільна здатність 2992×1344, матриця LTPO OLED, частота 1-120 герців, захист Gorilla Glass Victus 2, яскравість 2400 ніт, технологія HDR.

Процесор: Google Tensor G3 + Titan M2.

Пам'ять: 12 гігабайтів оперативної LPDDR5X, 128/256/512 гігабайтів або 1 терабайт постійної UFS 3.1 (тільки у США).

постійної UFS 3.1 (тільки у США). Камера:

Основна: 50 мегапікселів, f/1,68, 82 градуси.

Ширококутова: 48 мегапікселів, f/1,95, 126 градусів.

Телефото: 48 мегапікселів, f/2,8, 5x-збільшення.

Фронтальна: 10,5 мегапікселя, f/2,2, 95 градусів.

Основна: 50 мегапікселів, f/1,68, 82 градуси. Ширококутова: 48 мегапікселів, f/1,95, 126 градусів. Телефото: 48 мегапікселів, f/2,8, 5x-збільшення. Фронтальна: 10,5 мегапікселя, f/2,2, 95 градусів. Батарея: 5050 міліампер-годин, швидка зарядка (50% за 30 хвилин), швидка бездротова зарядка.

Зв'язок: USB-C 3.2, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, LTE, 5G, NFC, eSIM.

Pixel 8 Pro важить 213 грамів.

Кольори: Obisidian, Porcelain, Bay.

Рендери Pixel 8 Pro / Фото MySmartPrice

Що ще цікавого

Згідно з іншим витоком, Pixel 8 та Pixel 8 Pro будуть отримувати оновлення ОС та безпеки цілих сім років, обганяючи в цьому як попередні обіцянки самої Google, так і компанію Samsung, яка досі лідирувала серед Android-смартфонів, хоча й недовго. Однак поки що неясно, чи це стосується обидвох типів оновлень.

Зазвичай компанії по-різному постачають оновлення для операційної системи та засобів безпеки. Наприклад, ОС отримує їх протягом трьох років, а захист забезпечується протягом п'яти.

Збільшення строку підтримки поставить виробника в один ряд з Apple, тривалі оновлення якої є однією з найсильніших її сторін. Звичайно, велике питання полягає в тому, як працюватиме Android через кілька років.



Одне з маркетингових зображень Google Pixel 8 та 8 Pro / Фото Google

Обом смартфонам обіцяють "понад 24 години автономної роботи" та "до 72 годин автономної роботи з екстремальним режимом економії заряду акумулятора".

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Ціни

Судячи з усього, нас чекає підвищення ціни. Якими вони будуть в Україні сказати неможливо, хоча б тому, що компанія не постачає їх до нас офіційно.

Ціни у США:

Pixel 8 коштуватиме від 699 доларів.

Pixel 8 Pro – від 999 доларів.

Обидва пристрої дорожчають на 100 доларів. Імовірно, компанія саме тому й обрала застарілі датчики камери, щоб не підвищувати ціну ще більше.

Ціни у Європі такі:

Pixel 8:

128 гігабайтів: 799 євро.

256 гігабайтів: 859 євро.

Pixel 8 Pro:

128 гігабайтів: 1099 євро.

256 гігабайтів: 1159 євро.

512 гігабайтів: 1299 євро.

Презентація новинок відбудеться 4 жовтня. Продажі почнуть з 12 жовтня.