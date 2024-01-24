Помітним доповненням стала функція "Організатор вкладок", яка спрощує управління вкладками, автоматично групуючи їх за схожими темами, інформує 24 Канал. Ця функція активується простим натисканням правої кнопки миші і дозволяє користувачам легко організовувати вкладки, пов'язані з певними видами діяльності, наприклад, онлайн-покупками або читанням новин.

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Мета – спростити навігацію, дозволивши користувачам зосередитися на контенті, а не на обтяжливому завданні управління численними відкритими вкладками, як повідомила Google у своєму блозі.



Chrome сам організує ваші вкладки / Скриншот Google

Зробіть свій Chrome унікальним

Ще одне покращення можна знайти в оновленому магазині тем Chrome на основі штучного інтелекту, де користувачі тепер можуть вибрати зображення, стиль і колірну схему. Використовуючи технологію перетворення тексту в зображення, подібну до генеративних шпалер Android, ШІ створює унікальні теми для браузера на основі вподобань користувачів.



ШІ генератор тем для Скриншот / Фото Google

Більше ШІ функцій в Chrome

Наступного місяця заплановано випуск функції "Допоможи мені написати", яка допомагатиме користувачам у написанні текстів в будь-яких текстових полях на веб-сайтах. Після натискання правою кнопкою миші на текстовому полі користувачам пропонуватиметься вказати, що саме потрібно написати, і ШІ згенерує початковий варіант.



Chrome допоможе вам створювати тексти / Скриншот Google

Ця функція має на меті спростити такі завдання, як:

створення електронних листів,

написання відгуків про покупки,

відповіді на запрошення.

Google, схоже, використовує браузер Chrome як координаційний центр для розгортання своїх останніх розробок ШІ, включаючи модель Gemini і чат-бот Bard AI. У той час як конкуренти, такі як Microsoft, Arc і Opera, інтегрують ШІ у свої продукти вже близько року, підхід Google передбачає комплексну інтеграцію інструментів ШІ в Chrome, щоб забезпечити користувачам інтуїтивно зрозумілий і комфортний досвід роботи.

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Цей крок викликає питання про те, чи є ця стратегія відповіддю на інноваційну гонку в технологічній галузі. Оскільки Google продовжує впроваджувати штучний інтелект у різні аспекти Chrome, користувачі можуть незабаром стати свідками того, як функції штучного інтелекту стануть стандартним компонентом їхнього щоденного інтернет-досвіду.