Новинку представили в рамках конференції для розробників Google I/O 2023, хоча її перший анонс відбувся ще рік тому на I/O 2022, а потім удруге під час осінньої презентації Pixel 7. Pixel Tablet – гаджет для базових завдань і домашніх розваг: посидіти в інтернеті, подивитися фільми та YouTube або листуватися в месенджерах і соцмережах. У нього не можна поставити сім-карту, а з'єднання з інтернетом відбувається тільки по Wi-Fi. Також відсутні GPS і NFC, й навіть задня камера не оснащена елементарним спалахом. На ряду з сучасними планшетами, таке рішення виглядає досить дивно. Планшет Pixel від Google виглядає просто як розумний дисплей, на кшталт Nest Hub, хоча виробник стверджує, що він не є його заміною. То що ж такого особливого в Pixel Tablet?

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Google Pixel Tablet: характеристики планшета

Особливості все-таки є. Наприклад, потужний процесор Tensor G2, які компанія встановлює у свої смартфони, Pixel Tablet дає змогу малювати за допомогою універсального стилуса USI (неофіційного, в комплекті немає) і забезпечує гідну багатозадачність.

Екран: 10,9 дюйма, IPS-матриця, роздільна здатність 2560×1600, частота оновлення 60 герців, яскравість 500 ніт, підтримка стилусів USI 2.0.

Процесор: Tensor G2.

Пам'ять: 8 гігабайтів оперативної, 128/256 гігабайтів внутрішньої пам'яті без можливості поставити флешкартку.

Камери: основна 8 мегапікселів (1080p при 30 кадрах в секунду), фронтальна також 8 мегапікселів (1080p при 30 кадрах в секунду).

(1080p при 30 кадрах в секунду), фронтальна також 8 мегапікселів (1080p при 30 кадрах в секунду). Акумулятор: не уточнюється. Заявлено до 12 годин автономної роботи.

Зв'язок: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2.

Інше: USB Type-C, магнітний роз'єм для докстанції, три мікрофони, чотири стереодинаміки.

У кнопці живлення є сканер відбитків пальців.

Корпус алюмінієвий, з "нанокерамічним покриттям", яке, за словами Google, "натхненне порцеляною".

ОС: Android 13 і 5 років оновлень безпеки.

Pixel Tablet / Фото Google

Як уже зазначалось, у комплекті з планшетом компанія продає зарядну докстанцію. Вона ж виступає магнітною підставкою для планшета і своєрідним саундбаром, завдяки вбудованим колонкам. Крім того, у зв'язці з Pixel Tablet система дає змогу керувати "розумним" будинком за допомогою Google-асистента. Разом обидва гаджети виглядають вельми естетично, нагадуючи невеликий монітор із симетричними, але досить широкими за сучасними мірками рамками та монолітним алюмінієвим корпусом. Ви також можете купити додаткові докстанції за 129 доларів.

Докстанція Pixel Tablet / Фото Google

Презентаційний ролик Google Pixel Tablet: відео

Док-станція з'єднується з планшетом за допомогою чотирьох штифтів, які, як зазначено в специфікації, здатні "заряджати, передавати дані та виводити аудіосигнал". Докстанція заряджає планшет на рівні 15 ватів, і, на додаток до чотирьох динаміків Pixel Tablet, вона має 43,5-міліметровий повнодіапазонний динамік, тож може гучно відтворювати музику.

Планшет Pixel Tablet також є приймачем Google Cast. Як і будь-який інший пристрій Android, він може надсилати вміст Google Cast на інші пристрої, а планшет Pixel Tablet може бути об'єктом касту для інших пристроїв. Ви можете наказати своєму телефону відтворити відео або музику на планшеті Pixel, і він це зробить.

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Планшет Pixel - це не заміна Nest Hub

Ходили чутки, що Pixel Tablet стане інтелектуальним дисплеєм у лінійці Google Nest Hub, надаючи цьому планшету функцію, подібну до планшетів Amazon Fire. Цьому навіть знаходили масу підтверджень. Однак 10 травня всі ці здогадки були вщент розбиті.

Google Nest Hub – це динамік з голосовим управлінням, який надає безліч різних функцій для розумного дому. У ньому є великий 7-дюймовий екран, з інтелектуальним інтерфейсом, який відображає різноманітні параметри навколишнього середовища. Pixel Tablet може виглядати схожим, але він з одного боку дає додаткові можливості як звичайний планшет, а з іншого пропонує їх менше без всіх ексклюзивів Nest Hub.

У планшета Pixel Tablet немає вигадливого інтерфейсу, який відображає інформацію в навколишньому середовищі. Ви побачите звичайний екран блокування Android, який показує час, звичайний додаток для розумного будинку "Google Home", і звичайний додаток Google Assistant для голосового управління. Єдиний інтерфейс "розумного дисплея", який можна помітити, – це нова заставка у вигляді слайд-шоу з фотографій. Тому якщо ви шукаєте дисплей з нагадуваннями, подіями, таймерами або прогнозом погоди, то тут ви цього не отримаєте.



Планшет Pixel (ліворуч) і Nest Hub (праворуч) виглядають дуже схожими / Колаж ArsTechnica

Коли планшет Pixel Tablet підключено до докстанції з колонками, програмне забезпечення працює в режимі концентратора, щоб полегшити доступ до керування всіма пристроями вашого розумного будинку. Звісно, він також слугує цифровою фоторамкою.

В іншому ви можете зняти Pixel зі станції та використовувати його як звичайний планшет – для ігор, соцмереж, відео тощо.

Ціна

Старт продажів намічений на 20 червня.

Pixel Tablet з докстанцією обійдеться в 449 доларів за 128 гігабайтів і 599 доларів за 256 гігабайтів. Для планшета з таким невеликим набором можливостей цінник здається завищеним, однак комплект із "розумною" підставкою може підкупити фанатів гаджетів від Google.