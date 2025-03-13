Gemma 3 випущена у чотирьох варіантах – з 1, 4, 12 та 27 мільярдами параметрів, розповідає 24 Канал. Google заявляє, що ця модель є найкращою серед однопроцесорних AI-моделей у світі, оскільки вона може працювати на одному графічному (GPU) або тензорному процесорі (TPU), а не вимагати цілий кластер. Це означає, що Gemma 3 можна запускати навіть на TPU-чипах смартфонів Pixel, як і модель Gemini Nano.

А тим часом Нова ШІ-модель OpenAI пише художні тексти на рівні кращих письменників

Головною перевагою Gemma 3 над моделями Gemini є її відкритий вихідний код, що дозволяє розробникам інтегрувати її у свої мобільні додатки та програмне забезпечення. Модель підтримує понад 140 мов, з яких 35 входять до попередньо навченого пакета.

Як і Gemini 2.0, нова AI-модель здатна працювати з текстом, зображеннями та відео, що робить її мультимодальною. За заявами Google, Gemma 3 перевершує популярні відкриті AI-моделі, такі як DeepSeek V3, OpenAI o3-mini та Llama-405B від Meta.



Google запевняє, що Gemma 3 краща за інші моделі / Фото Google

Gemma 3 підтримує контекстне вікно обсягом 128 000 токенів, що еквівалентно повній 200-сторінковій книзі. Для порівняння, контекстне вікно моделі Gemini 2.0 Flash Lite сягає 1 мільйона токенів.

Також модель підтримує функціональні виклики та структурований вивід, що дозволяє їй взаємодіяти з зовнішніми базами даних та виконувати завдання в автоматизованому режимі, подібно до того, як Gemini працює з Gmail або Google Docs.

Gemma 3 можна розгорнути як локально, так і через хмарні платформи Google, зокрема Vertex AI. Крім того, вона доступна через Google AI Studio, а також сторонні репозиторії Hugging Face, Ollama і Kaggle.

До речі, минулого місяця Google випустила Gemini 2․0 Flash Thinking. Нова модель отримала здатність "думати" та може відкривати застосунки, але їх перелік наразі сильно обмежений програмами Google.

Можливості Gemma 3 – дивіться відео:

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Google, як і Microsoft з її серією відкритих моделей Phi, активно розвиває маломасштабні мовні моделі (SLM) разом із великими мовними моделями (LLM). Маленькі AI-моделі, такі як Gemma 3, забезпечують ефективне використання ресурсів і низьку затримку, що робить їх оптимальним рішенням для мобільних пристроїв.