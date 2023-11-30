Бути на зв'язку дуже важливо, а спілкування онлайн майже замінило телефонні дзвінки. Як дізнатися, чи забезпечить ваш провайдер інтернет під час блекаутів, – читайте на 24 Каналі. Ми підготували детальну інструкцію, як перевірити, чи готовий ваш інтернет до блекауту.

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Як перевірити, чи буде в мене інтернет під час блекауту

Це можна зробити завдяки мапі провайдерів, яку підготували Мінцифри та ЛУН. На інтерактивній мапі інтернет-провайдерів можна перевірити, чи готовий домашній інтернет до знеструмлень і тривалих відключень світла.

Важливо! Наразі така карта доступна тільки для жителів Києва, але незабаром обіцяють масштабувати її на інші великі міста України.

Як скористатися картою від Мінцифри:

Зайдіть на сайт.

Скористайтеся геолокацією, щоб швидко перейти до свого будинку. Альтернативний варіант – за допомогою коліщатка миші чи кнопок "плюс" і "мінус" рухайте карту доти, доки не знайдете свій район, а відтак і будинок. Або ж розтягуйте карту пальцями, якщо ви з телефона. Вводити адресу в полі пошуку не можна, бо такого поля просто нема.

Натисніть на свій будинок і дивіться, які провайдери там є. Якщо серед них немає вашого поточного, це означає, що він не надає послуги в блекаут. Але ви можете підключитися до тих, хто є у списку.

Якщо у вашому будинку декілька провайдерів, які надають послуги в блекаут, їх усіх зазначено на мапі, просто гортайте список до кінця.

За замовчуванням на карті вибрано всі фільтри, тож показано провайдерів, які надають послуги 4, 8, 12 годин, 24 і 72 години. Якщо вам потрібен конкретний час – натисніть "фільтри" у лівому нижньому кутку.

Також за замовчуванням мапа показує інтернет для споживачів і для бізнесу разом. Якщо вас цікавить тільки домашній інтернет – зніміть галочку "інтернет для бізнесу".



Заявку на підключення і деталі щодо провайдера можна побачити на карті / Скриншот 24 Каналу

Переваги карти від Мінцифри та ЛУН

Дуже зручно, що на карті одразу вказані всі необхідні деталі:

контакти провайдера;

скільки годин роботи інтернету він забезпечує під час блекауту;

скільки потрібно буде заплатити за підключення та якою є ціна абонплати за місяць;

якою технологією користується провайдер.

Помаранчева кнопка поруч із назвою провайдера веде на сайт постачальника послуг. А внизу є велика кнопка "Ви підключені до цього інтернету?" Натиснувши на неї, можна дати фідбек, чи справді цей інтернет працює без світла та скільки годин.



Мапа дає змогу зібрати відгуки щодо роботи інтернету / Скриншот 24 Каналу

Інші колірні та цифрові позначення на карті

Цифри у правому верхньому кутку означають, скільки сусідніх будинків не відображається на карті. Якщо натиснути на будинок із такими цифрами – мапа автоматично наблизиться і з'являться раніше приховані будинки.

Найбільш яскравий колір значка мережі вай-фай означає, що інтернет під час знеструмлень працює 72 години. Що світліший колір, то менше працює інтернет під час відключень електрики.

Які інтернет-технології існують, або Що таке xPON

xPON – енергоощадна технологія, що потребує в десятки менше витрат на підтримку інтернет-мереж у випадку знеструмлень. Вона гарантує інтернет до 72 годин.

FTTx – найбільш поширена технологія інтернет-доступу, що потребує живлення від акумуляторів та генераторів. Тут буде інтернет 4-8 годин, рідше – до 72 годин.

DOCSIS – технологія, що передає інтернет через телевізійний кабель. Інтернет має бути 4-8 годин, рідше – до 72 годин.

xDSL – технологія, що передає інтернет через телефонні кабелі. У таких споживачів інтернет працюватиме 4-8 годин, рідше – до 24 годин.

Зверніть увагу! Якщо ви провайдер і хочете бути на цій мапі – напишіть на пошту misto@lun.ua, вкажіть у темі листа "Стійкий Київ" і зазначте всю необхідну інформацію про роботу.