Grimes подарувала свій голос для всіх трьох іграшок, крім того, вона відіграла важливу роль як інвестор і консультант проєкту.

А тим часом Google представить ШІ, який "відповість на раніше неможливі питання" про ваше життя

Curio, у співпраці з компанією OpenAI, розробила індивідуальні голосові інтонації для кожної іграшки.

Grock – доброзичлива ракета, яка любить танцювати і не вміє літати.

Grem – космічний прибулець, одержимий рожевим кольором.

Gabbo – допитливий персонаж, який завжди шукає нових друзів.



Іграшки Grem, Grock, Gabbo / Фото Curio

Наразі іграшки працюють у режимі "милі, дружні до дітей", але в майбутньому вони отримають можливість кастомізації. За словами CEO Curio Міші Салле, майбутня функція дозволить батькам пристосувати характер іграшок до вподобань своєї дитини.

Заявка Curio на торгову марку "Grok", подана 12 вересня, все ще очікує на затвердження. Варто зазначити, що компанія Ілона Маска xAI також має чат-бота, на ім'я Grok, хоча він і не пов'язаний з плюшевою іграшкою. Curio вдалося захистити торгову марку раніше за xAI, яка подала свою заявку 27 жовтня.

ШІ іграшки Curio: дивіться відео

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Хоча наразі іграшки потребують підключення до інтернету, бажано через Wi-Fi, розробники очікують, що в майбутньому все необхідне програмне та апаратне забезпечення буде вбудовано в самі іграшки.

Попередні замовлення на ШІ-іграшки Curio доступні на сайті компанії за ціною 99 доларів за штуку.