Побачене у небі над Дніпром явище є купчасто-дощовою хмарою з ковадлом, відомою в метеорології як Cumulonimbus incus. Її характерна грибоподібна форма з'являється, коли вертикальний потік повітря, що формує хмару, на великій висоті зустрічає шар теплішого повітря, який називається інверсією, пояснює 24 Канал з посиланням на Дніпро Оперативний.

Цей теплий шар діє як перешкода, зупиняючи подальший ріст хмари вгору. В результаті її вершина починає розтікатися в сторони, утворюючи пласку верхівку, схожу на ковадло або гриб. З часом хмара поступово розсіюється, перетворюючись на звичайну кулясту.



Грибоподібна хмара над Дніпром / Фото Дніпро оперативний

Такі хмари є типовими для літнього періоду і часто стають причиною небезпечних погодних явищ, таких як сильні грози, град та шквалистий вітер. Подібне явище не є унікальним для Дніпра – раніше схожі хмари фіксували й в інших містах України, зокрема в Запоріжжі, що також привертало значну увагу громадськості.

Чим особливі хмари-ковадла і як вони утворюються?

Хмари Cumulonimbus incus є фінальною стадією розвитку купчасто-дощової хмари. Їхня назва походить від латинського слова "incus", що означає "ковадло", через характерну форму вершини. Така форма утворюється, коли потужні висхідні потоки повітря всередині хмари підіймають вологу на велику висоту, аж до межі між тропосферою та стратосферою – тропопаузи.

Тропопауза діє як природний бар'єр, зупиняючи вертикальний ріст хмари. Досягнувши цієї межі, повітряні потоки розходяться горизонтально, розтягуючи верхню частину хмари на величезні відстані, що може сягати сотень кілометрів. Ця розпластана вершина, що складається переважно з кристалів льоду, і створює візуальний ефект "ковадла".

Ці хмари є справжніми велетнями: їхня основа може знаходитись на висоті близько 2 кілометрів, а вершина сягати 12-15 кілометрів, а в тропічних широтах – навіть понад 20 кілометрів.

Хмари-ковадла є вірною ознакою наближення суворої погоди. Вони пов'язані з такими явищами:

Сильні грози з частою блискавкою.

Інтенсивні опади у вигляді злив або великого граду.

Потужні вітри, включаючи шквали та руйнівні низхідні потоки (даунберсти).

Торнадо, особливо якщо хмара має розвинену обертальну структуру.

Через екстремальні погодні умови, які вони створюють, хмари Cumulonimbus incus становлять значну небезпеку для авіації. Пілотам суворо рекомендується уникати польотів поблизу таких хмар через сильну турбулентність, обмерзання та ризик удару блискавки.