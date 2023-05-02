Група канадських і французьких дослідників з Університету Лаваля в Квебеку та Університету Клермон-Овернь у центральній Франції зробила тривожні знахідки в найнеймовірнішому місці — у хмарах.
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Хмари-вбивці
Дослідження тривало два роки на метеостанції Пюї-де-Дом на висоті 1465 метрів, у регіоні Центрального гірського масиву у Франції. Це свого роду "перехрестя", де зустрічаються повітряні потоки з різних частин континенту, які приносять із собою різні хмари.
Бактеріальний склад хмар виявився вельми різноманітним: наприклад, у принесених із суші хмарах переважали бактерії зі стійкістю до речовин, які використовують у тваринництві. Вчені це припускали, оскільки такі бактерії живуть на поверхні рослинного покриву і ґрунту, звідки підхоплюються вітрами разом із пилом. Однак у хмарах, принесених з боку океану, були бактерії з резистентністю іншого виду.
Ці бактерії зазвичай живуть на поверхні рослинності, наприклад, на листі, або в ґрунті. Ми виявили, що вони переносяться вітром в атмосферу і можуть подорожувати на великі відстані – по всьому світу – на великій висоті в хмарах,
– сказав провідний автор дослідження Флоран Россі в інтерв'ю AFP.
Подальше вивчення повітряних потоків має допомогти виявити основні джерела мікробів зі стійкістю до антибіотиків. Можливо, воно стане ключем до перемоги над небезпечними бактеріями, що стають дедалі більшою проблемою для медицини.