Холодильник Mijia L518 має товщину 59,7 сантиметрів і займає площу 0,545 квадратних метрів. Він складається з холодильної камери об'ємом 358 літрів, морозильної камери об'ємом 78 літрів і додаткового відділення об'ємом 82 літри. Примітно, що температуру в цьому відділенні можна регулювати в діапазоні від -20°C до 5°C.

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Однією з особливостей Mijia L518 є інтеграція з операційною системою HyperOS, що дозволяє керувати холодильником за допомогою смартфона. Користувачі можуть зручно обирати режими роботи та регулювати температуру за допомогою голосових команд.

Холодильник Mijia L518 / Фото Xiaomi

Орієнтуючись на зручність користувача та використання технологічних інновації, Xiaomi вирішила надати надсучасне рішення. Холодильник Mijia L518 позиціонується на ринку як технологічно просунутий пристрій, що обіцяє бездоганний користувацький досвід у повсякденному використанні.

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Оскільки Mijia L518 готується до виходу на ринок наприкінці цього місяця, Xiaomi очікує позитивної реакції від споживачів, які прагнуть дослідити можливості холодильника, оснащеного операційною системою HyperOS.