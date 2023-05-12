Хоча угода ще не завершена, The Verge з посиланням на повідомлення з авторитетних джерел зазначає, що Лінда Яккаріно наразі веде переговори про призначення на цю посаду.

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Чому саме вона?

Видання зазначає, що Яккаріно може активно претендувати на посаду генерального директора. Мовиться, що вона мала нагоду приймати Маска на своїй рекламній конференції "Possible" в Маямі, під час якої Яккаріно дала змістовне інтерв'ю. Крім того, вона активно писала у Твіттері, зокрема, висловлюючи своє захоплення співпрацею NBC з соцмережею щодо майбутніх Олімпійських ігор.

У своєму твіті Маск повідомив, що після вступу на посаду нового генерального директора він планує перейти на посаду виконавчого голови і головного технічного директора, де він буде наглядати за розробкою продуктів, програмного забезпечення та системними операціями.

За словами колишнього колеги, Яккаріно відома своєю стійкістю та амбіціями, що робить її ідеальним кандидатом на цю посаду.

Чому Маск не назвав ім'я наступниці

Однією з можливих причин рішення Маска не розголошувати ім'я нового генерального директора може бути невдалий вибір часу для Яккаріно. NBCUniversal запланував свою щорічну презентацію Upfront для рекламодавців, яка має відбутися в понеділок, 15 травня.

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Протягом наступних тижнів вся увага буде прикута до Твіттера в очікуванні офіційного затвердження Лінди Яккаріно на посаді нового генерального директора. Її потенційне призначення означає зближення технологічної та медійної галузей, що може принести нові можливості та виклики для платформи соціальних мереж.