Серед жертв хакерських атак О'Коннора були такі відомі особистості, як Ілон Маск, Білл Гейтс, Джо Байден і Барак Обама. Хакер заходив так далеко, що переслідував своїх жертв, погрожував їм і вимагав гроші, завдаючи їм значної емоційної шкоди.

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Деталі арешту

Арешт 23-річного злочинця відбувся в Іспанії два роки тому, після того, як було встановленого його причетність до злому у липні 2020 року. О'Коннор та його хакерська команда використовували різні методи, щоб отримати контроль над цільовими акаунтами. Вони заманювали підписників цих акаунтів обіцяючи подвоїти їхні гроші. Крім того, за допомогою методу, відомого як підміна SIM-карт, вони отримали доступ до акаунтів у соціальних мережах двох відомих медіа-діячів і погрожували опублікувати інтимні фотографії та іншу особисту інформацію.

О'Коннор, який діяв в Інтернеті під псевдонімом PlugwalkJoe, визнав себе винним за кількома пунктами звинувачень, включаючи хакерство, вимагання, переслідування, шахрайство та відмивання грошей. За найбільш тяжкі злочини передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років. Винесення вироку О'Коннору заплановане на 23 червня.

Злом Twitter, жертвами якого стали понад 130 користувачів, також поширився на численні криптовалютні акаунти, включаючи такі популярні, як:

@bitcoin,

@coindesk,

@ripple,

@coinbase,

@binance.

Усі скомпрометовані акаунти розмістили однакове повідомлення, в якому стверджувалося, що вони є партнерами CryptoForHealth, і пропонувалося повернути 5000 BTC спільноті.

Це не перше ув'язнення у справі

У липні 2021 року Грем Айвен Кларк, підліток з Флориди, якого вважають лідером групи, причетної до злому, отримав три роки ув'язнення в колонії для неповнолітніх в рамках угоди про визнання вини. Кларк, якому на момент пред'явлення звинувачень було лише 17 років, отримав максимальне покарання, передбачене Законом штату Флорида про неповнолітніх правопорушників.

Злам, організований цією сумнозвісною бандою, вважається найбільш значним порушенням конфіденційності та безпеки в історії Twitter, згідно зі звітом компанії Interesting Engineering за 2020 рік.

Twitter запроваджує важливі зміни

А тим часом Ілон Маск, новий генеральний директор Twitter, оголосив у середу про свої плани щодо посилення функцій безпеки платформи. Маск заявив, що незабаром Twitter шифруватиме повідомлення, що дозволить користувачам спілкуватися безпечно.

Він також повідомив, що остання версія застосунку Twitter дозволить користувачам відповідати на будь-яке повідомлення в стрічці, а не тільки на останнє, і використовувати емодзі-реакції.

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Маск також зазначив, що незабаром з'являться зашифровані особисті повідомлення, а потім будуть впроваджені можливості голосових і відеочатів, що дозволить користувачам спілкуватися по всьому світу без необхідності ділитися телефонними номерами.