Що робить нейромережа

Нейромережевий чатбот від Google у тестовому режимі почав працювати на прийомі замовлень у мережі швидкого харчування Wendy's. Його головна мета — скоротити довгі черги в ресторанах за рахунок потокового передавання даних щодо замовлень. Виконавчий директор Wendy's каже, що розмова клієнта з чатботом у процесі замовлення нічим не відрізняється від звичайного співробітника. Ба більше, покупець може навіть не зрозуміти, з ким він спілкується.

Цікаво Про Сі Цзіньпіна тільки хороше: у китайських чатботах знайшли жорстку цензуру

Для роботи у фаст-фуді ШІ використовує модель природної мови від Google, яка вивчила весь перелік продуктів у меню.

Чатбот навіть уміє робити додаткові продажі, пропонуючи взяти більшу порцію або з соусом.

Нейромережа вміє розпізнавати скорочення та сленг, які використовують клієнти під час замовлення, хоча іноді з цим виникають складнощі: наприклад, бот пропонує людині коктейль Frosties, але в підсумковому замовленні клієнт може назвати продукт просто молочним коктейлем без уточнення, і нейромережа повинна зрозуміти, що йдеться саме про Frosties.

Іншою проблемою є шум, оскільки клієнтів на вулиці може бути погано почути через шум дороги поблизу, музику чи пасажирів на задньому сидінні автомобіля – це важко навіть для людини, а машина може не розрізнити який звук видає клієнт, а який лунає зі стороннього джерела.

На даному етапі технологія лише збирає дані про замовлення і передає їх реальному працівникові, який все й обробляє. Але вже зараз він з успіхом замінює касирів, які приймають замовлення.

Якщо ШІ покаже себе достатньо гарно, він, імовірно, в майбутньому замінить частину персоналу ресторанів. Повноцінно його планують запустити вже у червні в одному з закладів США.